Militão joga e Dani Alves é improvisado no pagode

A convocação do lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, para a Copa do Mundo, gerou inúmeras críticas pela idade avançada do jogador. No jogo de hoje (28), contra a Suíça, sem o titular da posição, Danilo, lesionado, o técnico Tite preferiu improvisar o zagueiro Éder Militão a iniciar o jogo com o veterano ex-jogador do Barcelona.

A decisão gerou novas críticas que tomaram conta da internet nas horas que antecederam a partida, marcada para as 13h desta segunda-feira, horário de Brasília, em Doha. Torcedores chegaram à “conclusão” de que Daniel Alves foi convocado apenas para “tocar tantan” ou animar o vestiário da seleção brasileira “tocando pagode”. Veja algumas postagens.

Fez uma papagaiada danada levando Daniel Alves, e quando precisa improvisa com Militao.. Tite neles! — Duda Jardim (@dudsjardim98) November 28, 2022

Improvisar o Militão na lateral direita só confirma os questionamentos de todo mundo sobre a convocação do Daniel Alves. Se ele, sendo lateral direito de ofício, não entra agora, o que que ele foi fazer lá? Não tinha nenhum outro LD brasileiro pra ser convocado? — tô trabalhando (@ruansvn) November 28, 2022

Confirmado! Daniel Alves foi pra tocar tantan. — Edvani Viana (@EdvaniV) November 28, 2022

A seleção vai a campo com: Alisson; Militão, Thiago Silva (C), Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Vini Jr., Raphinha e Richarlison.

Dessa forma, Tite retoma o esquema com três meias de ofício com Fred ocupando a vaga de Neymar, também machucado.