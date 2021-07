Miliciano que executou moradores por não pagarem ‘taxa de segurança’ é preso

Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vive um problema crônico: a atuação de milícias na cidade. Embora as forças de segurança estejam empenhadas em coibir a prática, o problema ainda está distante do fim. Contudo, criminosos envolvidos nas organizações criminosas continuam sendo localizado e presos. O caso mais recente aconteceu na manhã desta quarta-feira (7), em que um acusado de integrar o grupo foi capturado.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Interestadual – Divisão de Capturas (DC-Polinter). O criminoso foi preso em uma comunidade no Município de Itaboraí, em operação policial sem que fosse disparado nenhum tiro, garantindo a segurança dos policiais civis envolvidos na operação e da população em geral. Segundo a Civil, a prisão de envolvidos em práticas do tipo impacta na redução de índices criminais.

O preso foi identificado e, segundo a investigação, ele é integrante da milícia que atua nos bairros de Visconde, Porto das Caxias e Areal, que ficam no município. Segundo a polícia, foi cumprido mandado de prisão preventiva, que estava aberto, por conta de dois homicídios qualificados que foram praticados há pouco mais de três anos, segundo apuração.

As investigações apontam que, em junho de 2018, após terem participado de uma festa que acontecia em Itaboraí, duas vítimas foram abordadas por três milicianos, que usavam colete a prova de balas e carregavam pistolas e fuzis. As vítimas foram obrigadas a deitar no chão. Segundo aponta a Polícia Civil, os alvos da ação criminosa foram sequestrados.

As testemunhas correram e se esconderam no mato, presenciando quando as duas vítimas foram colocadas na mala de um veículo e levadas para outro local. No dia seguinte, os corpos das duas vítimas foram localizados, com várias marcas de tiro em diversas regiões corporais. A investigação aponta que as vítimas foram assassinadas por não concordarem com as práticas ilegais da milícia.

Atuação do acusado

A investigação também aponta que o miliciano é conhecido por sua agressividade excessiva. O criminoso andava sempre portando uma pistola calibre .45, que havia recebido dos chefes da milícia local. Sua função era fazer a segurança dos integrantes da milícia responsáveis pela cobrança da chamada “taxa de segurança”, que era exigida de moradores e de comerciantes locais.

As testemunhas, inclusive, relataram à polícia que o motivo da morte teria sido que uma das vítimas não concordava com essas cobranças e se negava a pagá-las. O mandado de prisão contra o acusado foi expedido no começo deste ano e, desde então, ele estava foragido. Após a prisão, o miliciano será encaminhado ao sistema prisional, onde será submetido a audiência de custódia.