Micro e pequenas empresas terão R$ 11 milhões à disposição

O Programa Supera Mais Ágil, nova fase do Supera Mais, vai disponibilizar um crédito de R$ 11 milhões será às micro e pequenas empresas de Niterói. A iniciativa pretende contemplar as empresas que ainda não receberam algum tipo de auxílio emergencial, mas as que já participaram do Programa Empresa Cidadã também poderão pleitear o empréstimo. O prazo para adesão começa nesta segunda-feira (23) e vai até 6 de setembro.

O Supera Mais Ágil tem como uma das premissas fazer a análise de crédito de forma ainda mais rápida. Desta segunda até 6 de setembro, as empresas já inscritas no Supera Mais podem confirmar a intenção em participar do programa. As novas empresas, ainda não inscritas, devem fazer sua adesão. As inscrições podem ser feitas no site do programa.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, pontuou que, desde o início da pandemia, Niterói vem atuando para salvar vidas e minimizar o impacto na economia.

“A Prefeitura de Niterói já investiu R$ 1 bilhão em iniciativas ligadas ao combate e mitigação dos efeitos da Covid. Nenhuma outra cidade ou governo fez o que Niterói está fazendo. O Supera Mais Ágil é mais um esforço de investimento da administração municipal para ajudar a recuperar a nossa economia”, frisou.

A secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, destacou que o Supera Mais já beneficiou mais de 410 empresas, com R$17 milhões em empréstimos concedidos para capital de giro.

“Os resultados para a manutenção do dinamismo econômico da cidade já podem ser percebidos. De acordo com o Rais/Caged, Niterói registrou sucessivos saldos positivos de emprego desde setembro do ano passado. O suporte aos micro e pequenos empreendedores vem ao encontro da retomada econômica do município. Nesta nova fase, a análise de crédito será feita de forma mais célere, em torno de 20 dias”, comentou a secretária.

O Supera Mais é um programa da Prefeitura de Niterói em parceria com a AgeRio, que concede crédito com 10 meses de carência e pagamento em 36 parcelas a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão. Os juros são integralmente custeados pela Prefeitura. O valor do empréstimo pode ser de até R$20 mil, até R$50 mil ou até R$80 mil, dependendo do porte da empresa.