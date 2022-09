Michelle Bolsonaro usa enterro de Rainha Elizabeth para fazer publicidade

Em um momento reservado, a primeira-dama não deixou de posar para a foto que logo depois foi postada por Agustin Fernandez, seu maquiador particular, que fez questão de marcar todos os fornecedores que ajudaram a compor o look da mulher do presidente.

Enquanto Bolsonaro transformou o evento em palanque para fazer campanha política, Michelle deu seus pulos e não perdeu a oportunidade de fazer sua publicidade. O colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, foi quem publicou o fato em primeira mão.

Nas fotos seguintes o presidente aparece junto de Michelle e em seguida Michelle surge sozinha na última imagem. Na legenda, é possível acessar o perfil de todos os ateliês que forneceram o visual. As Empresas aproveitaram a onda e compartilharam as fotos que apareciam a primeira-dama com as vestimentas de cada local.

Apesar de não ter nenhuma confirmação de que a primeira dama tenha ganhado algum cachê para a divulgação, ela também repostou a publicação do seu maquiador.