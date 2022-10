Meus 50 anos de mídia

Luiz Antonio Mello

Neste 2022 faço 50 anos de mídia, escrita e falada. Desde janeiro penso em escrever um livro contando essa história, mas tenho relutado porque acho egolatria gastar papel e tinta falar de mim mesmo.

No entanto, parece que não deixa de ser o registro de uma época de fortíssima transição do país, do mundo, da mídia, da geopolítica.



Em 1972, era um garoto que amava os Beatles, The Who e os Rolling Stones e comecei, ao mesmo tempo, no rádio e em jornal. Depois vieram TV, indústria fonográfica, publicidade, etc.

Me disseram que é importante a cena que testemunhei. Quando a mídia analógica passou para digital e hoje está on line. Caramba, cheguei a ver jornal sendo impresso com clichês, chumbo derretido.

Aliás, este 2022 cavalga rápido como Son of Bitch (1812-1835), aquele cavalo inglês, super campeão, que nasceu em 1812, morreu ganhou todos os prêmios disponíveis no Reino Unido.

Pertenceu ao ilustre desconhecido Sir William Barnett que fez uma viagem a Portugal e quando voltou, exatamente na hora em que o cavalo estava nascendo, um fofoqueiro lhe contou que a esposa tinha posto uma galhada em sua nobre cabeça.

Indignado com a chifrada (naquele tempo ainda não existiam os romances comunitários) na cabeça, Sir William, apelidado de Mister Alce, ou Bill Moose, gritou “son of bitch!” (significa F.D.P.) que acabou virando o nome do cavalo que estava sendo parido.

Em 1972 eu pensava que seria médico. Pelo menos tinha a intenção, apesar de já estar envolvido com cinema, rádio e jornal.

O filme foi independente, 16 milímetros em cores, curta-metragem. Um outro, super 8, escrito e dirigido por um amigo do colégio, Júlio Cesar Monteiro Martins (Niterói, 1955 – Pisa, Itália – 2014) quase deu cadeia.

Chamava-se “Encostado pelo Instituto”, onde Júlio, de pijama vermelho com listras brancas, aparecia na fila do INSS (na época INPS) para dar entrada na aposentadoria. Depois de babar, balbuciar coisas desconexas na fila que não andava, o personagem virava uma árvore. No ensaio da filmagem baixou polícia, DOPS (polícia política) e o filme não rolou.

Em casa, à noite, escrevi um artigo sobre o outro filme, o de 16 milímetros. Eu tinha uma máquina de escrever Remington, digitei umas 30 linhas, peguei o ônibus 31 e fui até a Ponta d´Areia onde ficava a sede deste jornal A TRIBUNA.

Subi uma escadaria e acabei em frente ao editor do JORNAL DE ICARAÍ, o primeiro semanário gratuito de Niterói, frisson naquela época e até hoje, vigoroso, circula pela cidade. Disputado a tapas na Zona Sul de Niterói.

Fui recebido pelo saudoso Mário Dias (1942-2021) que leu meu artigo e disse que iria publicar no JI. Mais: convidou para escrever uma coluna semanal que, claro, aceitei. Foi o meu primeiro contato com o jornalismo que nunca mais larguei. E vice e versa.

Quando estava saindo do prédio, Mário me apresentou a Jourdan Amora, lendário jornalista, diretor de A TRIBUNA e também do JORNAL DE ICARAÍ.

Um democrata que, como eu, naquela época fumava cigarros Gauloises (fumo caporal), um mata rato francês que era fabricado no Brasil.

Jourdan me chamou para tomar um café num bar ali nas imediações e quem o conhece sabe que é um excelente papo.

Falou dos seus jornais, da importância política e social do jornalismo e do nojo que tinha (e ainda tem) do chamado “jornalismo mundo cão”, que produziu muito sangue impresso, principalmente na ditadura. “É miséria humana para desviar dos verdadeiros problemas, para alienar o povo mesmo”, ele disse.

Lembrei de dois jornais diários que quando espremidos jorravam sangue e pertenciam a um dos políticos mais escroques da história contemporânea do país.

Um dos jornais faliu, o outro manca há décadas. Aliás, os jornais do mundo cão não duram muito porque, como se sabe, mídia vive de anunciantes e só um louco, ou um imbecil, associa a sua imagem ou do seu negócio a tiros, facadas, sequestros, sangue pisado.

Ao longo desses 50 anos, vi, ouvi, anotei milhares de fatos, em jornais, rádios e emissoras de TV.

Política, economia, cultura, trabalhei em todos os setores, mas o mais rico, sem discussão, é a reportagem geral, que trata de tudo. Trabalhei com Ricardo Boechat, Ana Maria Machado, Ancelmo Gois, Cezar Motta. Repórter, redator, copidesque, editor, produtor, roteirista e diretor de rádio e TV, diretor musical de cinema.

Ou seja, pensando bem, o que vi, ouvi e percebi ao longo dessas loucas cinco décadas podem mesmo justificar um livro.

Ou não?