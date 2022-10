Meu samba é a única coisa que eu posso te dar

Ao guerreiro Ilton do Candongueiro, com carinho.

Por Heitor Collet*

Foto: : Ilton na roda de samba do Candongueiro. Foto de Breno Platais

Ao canto do bonito “Samba do Irajá”, composição de Nei Lopes, partiu esta semana para uma roda de samba no Orum nosso querido Ilton Mendes, mais conhecido como Ilton do Candongueiro ou senhor Ilton, como carinhosamente o chamavam os frequentadores da Casa de Samba do Candongueiro, em Niterói, Rio de Janeiro.

Quem já foi à Casa de Samba do Candongueiro num “dia mágico” vai entender o que vou contar aqui. Mas, antes de falar desse dia mágico (ou dos tantos dias mágicos, porque são muitos quando falamos deste verdadeiro lugar de felicidade que é o Candongueiro), é preciso apresentar brevemente a história desta que é uma das casas de samba mais respeitadas do Brasil.

Para começar, é preciso dizer que o Candongueiro surge de uma história de amor “ao quadrado” e, se é de amor que o samba se alimenta, já começamos bem. Primeiro, do amor do casal Ilton e Hilda; depois, do amor deste casal pelo samba. Em março de 1982, os dois se conheceram numa Biblioteca Pública Estadual. Ilton trabalhava numa seção de referências do folclore e fazia alguns bicos fora do expediente para complementar seu salário, dentre os quais consertar aparelhos de som.

E foi assim que conheceu Hilda, por meio de uma prima que também trabalhava na biblioteca e levou seu aparelho de som para o reparo. A esse primeiro encontro somaram-se tantos outros, nos quais foram anfitriões, inicialmente recebendo amigos para uma roda de samba em um quiosque de sapê no fundo do quintal de casa. Os encontros cresceram de tal forma, que se tornaram inspiração para forjar o Espaço Cultural Livre Recreativo do Candongueiro, ou, mais popularmente, a Casa de Samba do Candongueiro, em um terreno que adquiriram para transformar um grande sonho em absoluta realidade.

Mal eles sabiam que a música os uniria por toda uma vida e que, juntos, transformariam o terreno do velho barracão no bairro do Rio do Ouro em um reconhecido patrimônio cultural, há mais de 30 anos estampando estandartes com as imagens dos maiores nomes do samba, distribuindo felicidade a quem chega para conhecer.

Quem vai uma vez para se divertir, sempre volta. Não tem outra opção. O Candongueiro foi (e ainda é) frequentado e reverenciado pelos maiores bambas e pelas maiores damas do samba, como Seu Wilson Moreira, Monarco, Nelson Sargento, Luiz Carlos da Vila, João Nogueira, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, só para citar algumas dessas personalidades. Já estiveram por lá também quem faz o samba hoje: Teresa Cristina, Dorina, Moacyr Luz, Toninho Gerais, Diogo Nogueira, Moyseis Marques, Marquinhos Diniz, dentre tantos outros.

Alguns podem estar pensando: Mas é só uma casa de samba como qualquer outra. Bom, seria, não fossem duas singularidades. Primeira, o fato de a casa abrir para o público apenas de 15 em 15 dias, o que transforma seu solo em espaço de culto a um certo “sagrado”, como resume a clássica placa disposta no seu salão: “respeito, casa de samba”. Segunda, o calor e a energia de sua roda que, de forma única em um “dia mágico”, faz sorrir e sonhar seu público, movido por muita cerveja gelada, petiscos e cachaça Jatobá, que canta e dança canções antológicas, guardando a memória de tantos compositores e intérpretes, inclusive e principalmente de muitos que já não estão mais entre nós. O Candongueiro é, portanto, um expoente da salvaguarda e zelador do samba do Rio de Janeiro como patrimônio imaterial do Brasil.

Mas voltando ao “dia mágico”: o Candongueiro distribui felicidade e quem chegar na roda vai conhecer e se encantar com o surdo certeiro do Dinho; o tantan alegre do Basílio; o cavaco-rei do presidente Serginho Procópio; a maestria do cavaco e da voz do operário da boemia Daniel Scisinio; o violão mais que elegante do Wander; a marcação sagaz do pandeiro do Raphinha; o multitalento do instrumentista e cantor Bruno Barreto; o cavaco e o gogó (de veludo) do Bico Doce; a voz sem igual da rainha Iracema Monteiro; as congas e o clarinete do Ivanzinho.

E, é claro, guardado para sempre em nossos corações, pulsando na cadência de cada samba entoado, o eterno pandeiro do nosso guerreiro Ilton do Candongueiro. Estará sempre por lá. Para quem ainda tem dúvida, faça o teste: Estrada Velha de Maricá, 1154 (confere se esse sábado tem!). É cair pra lá que nem água de chuva no mar. O samba é a única (e a melhor) coisa que o Candongueiro pode te dar.

*Heitor Collet é produtor cultural, professor e apaixonado pelo Candongueiro.