‘Meu genro não era bandido’, diz sogra de dançarino morto em ação da PM

Será sepultado, na tarde de hoje (21), o corpo do jovem Matheus Bruno dos Santos, de 23 anos, morto na última segunda-feira (19), durante ação policial no bairro da Engenhoca, Zona Norte de Niterói. A família dele afirma que o rapaz era inocente, já a PM diz que Matheus era suspeito de tráfico de drogas.

Familiares do rapaz estiveram no Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto, também na Zona Norte, para cuidar dos trâmites de liberação do corpo. Cláudia de Souza, sogra do Matheus, foi enfática ao afirmar que o genro “não era bandido”.

“Matheus não era bandido. Não tinha arma. Não tinha rádio. Sequer entrada na polícia. E foi assassinado pelo estado. Ele estava conversando com dois amigos que foram presos, mas já estão em casa. Matheus morreu. A polícia já chegou atirando, abateram ele. Disseram que foi um confronto, mas é mentira. Meu genro não vai ser enterrado como bandido”, disse.

Cláudia também comentou sobre as características de Matheus, a quem, teceu elogios. Segundo ela, além de dançarino, ele trabalhava cuidando de animais de estimação no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. Por fim, ela afirmou acreditar que o jovem foi morto por ser preto.,

“Ele era dançarino e tomava conta de pets em Icaraí, de manhã e à noite. Ele era um garoto excelente, calmo, tranquilo, trabalhador, honesto, tinha o segundo grau completo. Mar era preto. E o estado fez o que ele mais sabe: matar. Tirar a vida dos nossos filhos. Cercear nossa vida, destruir famílias”, completou.

O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério do Maruí, no Barreto. A morte de Matheus está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).