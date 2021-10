Mestre em Matemática pela UFF lança romance sobre casal de professores

Escritora Márcia Martins aborda ambiente universitário de forma diferenciada em “O Exato de Nós Dois”

Por ser uma área das ciências exatas, a matemática geralmente não comporta que a escrita e a ficção andem juntas com os números, certo? Errado, no que depender da Mestre em Matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense, Márcia da Silva Martins. Isso porque o livro “O Exato Momento de Nós Dois” entra em pré-venda pela internet a partir desta segunda-feira (18) e conta a história de um casal de docentes que se conheceu justamente na época de faculdade.

Professora de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da UFF por mais de 30 anos (deu aulas de 1985 até 2016), ela explica que sempre foi uma apaixonada por livros. E que resolveu escrever um romance onde a história se passa justamente em um ambiente universitário.

“A história fala de um casal de professores universitários que estão juntos há mais de 40 anos. Na obra, eles seguem apaixonados da mesma forma que o amor surgiu entre eles no início da relação. E o intuito é mostrar na história que o tempo de convivência pode ser um grande aliado, basta vê-lo como amigo. Em um momento tão delicado como o atual, por causa da covid, procurei levar ao leitor um romance cujo o mote é o fato de que a alegria pode estar ao nosso lado, apesar do revezes que o avançar da idade traz para alguns”, detalha Márcia.

O casal protagonista de “O Exato de Nós Dois” trata-se de Hildebrando e Maria Alice e os dois personagens são retratados como apaixonados e amigos, mas nada relacionado a um conto de fadas ou um casal de “comercial de margarina”. A autora explica que o grande destaque da obra é mostrar como eles encaram a convivência ao longo de quatro décadas de relação, superando as divergências e crises que afetam qualquer casal. A diferença é a forma como ambos conseguem lidar com isso ao longo desse tempo.

Foto: Divulgação

Livros além do núcleo acadêmico

Para Márcia, que se aposentou recentemente, o amor pelos livros é algo que vem desde sempre. Por essa razão, explica que gosta de ir “além do núcleo acadêmico”. Dentro dessa sensação, a professora também revela que vai lançar ainda neste ano outro livro “A Família dos Números Arteiros”, voltado para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 1.

A professora explica que sempre procurou usar do lúdico para tornar o aprendizado em matemática como algo fácil e, principalmente, atraente para os alunos, em especial os que se encontram nos primeiros anos do ensino escolar.

“O que falo com frequência aos meus colegas é que, dentre tantas outras que já são utilizadas, sempre é bom introduzir o lúdico na sala de aula. Vale a pena desmistificar essa visão ruim que grande parte dos estudantes, em variados níveis, tem a respeito da matemática. Imagino que o maior sonho de todo professor dessa disciplina seja emprestar ao seu aluno uma lente, através da qual a matemática seja vista com uma beleza estimulante. Não apenas como algo que é importante, porém cansativo. Nós, professores, nos regalamos com as teorias que estudamos desde os tempos da graduação e é pertinente que nos apetrechemos com materiais variados dos quais possamos lançar mão a fim de despertar nos alunos o gosto pelas disciplinas que nos propomos ministrar, pois no caso específico da área de exatas, a Matemática nem sempre é vista com bons olhos”, reconhece Márcia.

O livro “O Exato de Nós Dois” é lançado pela Editora Kazua e pode ser adquirido pelo site https://www.editorakazua.net/