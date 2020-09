Mesmo com fiscalização praias de Cabo Frio registram grande aglomeração de banhistas

O fim de semana e o feriado dessa segunda-feira, Dia da Independência, foi marcado por registro de aglomerações em praias da Região dos Lagos, como a Praia do forte, em Cabo Frio. Segundo a prefeitura também ocorreram ameaças a equipes de fiscalização que trabalhavam na região para orientar os banhistas sobre os riscos de contágio na pandemia.

A Praia do Forte, assim como no domingo, recebeu grande número de banhistas que não respeitaram as regras de distanciamento. Pouco antes das 10 horas da manhã, mesmo com tempo se apresentando nublado, a faixa de areia já estava lotada.

No domingo, a Prefeitura de Cabo Frio informou que houve banhistas ameaçaram fiscais que trabalham nas praias para orientar as pessoas sobre o perigo de contágio da Covid-19. As praias da cidade continuam proibidas, de acordo com os decretos municipais. O município havia estipulado uma multa de R$ 106 para quem não obedecesse as determinações.