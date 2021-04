Mesmo com fim do “feriadão”, praias seguem fechadas em Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio anunciou neste domingo (4) que as barreiras sanitárias serão retiradas da Rodovia RJ-106, no acesso à Via Lagos. Porém, na segunda-feira (5) um novo decreto será publicado, informando que as praias da cidade seguirão com acesso proibido até o próximo domingo (11).

O prefeito José Bonifácio disse que teve uma reunião com o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, e juntos decidiram impedir o acesso e o banho nas praias. Arraial prorrogou as medidas restritivas até o domingo (11).

“A única coisa que estamos liberando é o acessa à cidade que estava bloqueado até hoje e a barreira sanitária que estava na Via Lagos não será renovada. Mas vamos continuar com a interdição das praias até domingo que vem. O restante é igual ao decreto anterior”, comentou Bonifácio.

Segundo o prefeito José Bonifácio, as regras anteriores como o funcionamento de bares e restaurantes até as 22h e a limitação de 50% da ocupação dos leitos na hotelaria permanecerão.

DENÚNCIA ACABA COM FESTA EM CASA ALUGADA IRREGULARMENTE

Um grupo de turistas alugou um imóvel de forma irregular na Rua Major Belegard, no bairro São Bento, em Cabo Frio. A polícia esteve no local após denúncias de perturbação do sossego público. Os responsáveis foram para a delegacia e poderão responder por falsificação de documento.

No momento da abordagem a polícia descobriu que dez pessoas que vieram do Rio de Janeiro, passaram pela barreira sanitária utilizando um comprovante de residência falsificado.

O aluguel de casas para temporada está proibido de acordo com o Decreto Municipal nº 6.475, publicado em 15 de março para tentar conter o avanço da contaminação do coronavírus na cidade. Os turistas foram até a 126ª DP para esclarecimentos e o locatário será autuado por promover festa.

ARRAIAL DO CABO MANTÉM MEDIDAS E CANCELA QR CODES DE HOSPEDAGEM

A Prefeitura de Arraial do Cabo publicou, na edição do Diário Oficial, do último sábado (3), o Decreto 3.292 que prorroga, até o próximo domingo (11), as medidas de restrição para enfrentamento a Covid-19.

Com a prorrogação do Decreto, permanece proibido o acesso às praias e lagoas do Município. Também seguem proibidos passeios de barcos, barcos-taxi, bugres, jardineiras, quadriciclos, mergulhos e acesso de turistas.

Diferente de Cabo Frio, as barreiras sanitárias estão mantidas. O Decreto mantém, ainda, o cancelamento de emissões de QR Codes por hospedagem, turismo náutico, restaurantes, aluguel de casas e outros serviços.