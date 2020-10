Mesmo com chuva, candidatos vão às ruas

A chuva não impediu os candidatos de estarem nas ruas ouvindo as demandas da população.

O candidato a prefeito de Niterói pelo PSD, Felipe Peixoto, abriu a agenda desta sexta-feira (30), com panfletagem e caminhada em bairros de Pendotiba, como Maria Paula, Matapaca, Badú e Vila Progresso. Felipe ouviu a população e detalhou algumas propostas de governo para a região. Entre elas destacam-se um amplo projeto de infraestrutura com macrodrenagem e pavimentação de vias; a expansão do Niterói Presente para a área, a intermediação da duplicação da RJ-100 com o governo do estado; a construção de um terminal rodoviário no Largo da Batalha; e a conclusão das obras iniciadas pela prefeitura.

Felipe encerrou a agenda caminhando por ruas de Icaraí e do Jardim Icaraí, onde teve um encontro com eleitores em bares da Rua Geraldo Martins.

Juliana Benício, que concorre pelo partido NOVO, também esteve nas ruas do Centro, apesar do frio e das chuva.

“Não adianta ficar lamentando a decadência do Centro. Temos que agir. É uma região muito bem servida de infraestrutura, água, luz, internet, transportes. Um ambiente muito propício para empresas e lojas”.

De acordo com a candidata, o Centro de Niterói é adequado para a instalação de novas empresas que necessitam de profissionais qualificados, especialmente nas áreas de tecnologia.

“Para oferecer um ambiente livre e próspero a gestão tem que eliminar os obstáculos que precarizam o ambiente de negócios da cidade”

Em São Gonçalo, o atual prefeito e candidato a reeleição, José Luiz Nanci (Solidariedade), fez corpo a corpo nos bairros do Rocha, Jardim República e Marambaia. Durante a tarde, ele caminhou pelas ruas do Porto da Pedra e Morro do Abacatão. Acompanhado de apoiadores e lideranças comunitárias, o candidato garantiu aos moradores a continuação do Programa Mutirão em toda a cidade, assim como o de asfaltamento nas vias maiores do município.



“Apesar de todos os problemas que encontramos em 2017, quando assumimos a prefeitura, conseguimos levar obras de pavimentação em concreto em 50 km de vias da cidade. Vamos avançar com este projeto, que é uma parceria muito importante entre a prefeitura e que deu certo”.



O prefeito também garantiu que continuará investindo em obras de pavimentação em asfalto nas vias mais extensas da cidade. Citou como exemplo a Rua Joaquim Lavoura, no Marambaia, uma via com quase dois quilômetros de extensão, mas que tem uma importância muito grande na região. “Temos projeto pronto para a pavimentação desta via, mas ela tem que ser feita através de empresa por ser tratar de uma rua muito extensa e que precisa de maior infraestrutura, como drenagem e rede de esgoto”.