Mesmo com capacidade reduzida, Mercado São Pedro tem aglomerações

O Mercado São Pedro, tradicional ponto de comércio de pescados da região, localizado na Ponta da Areia, em Niterói, registra grande número de pessoas nesta Sexta-Feira da Paixão (2).

Apesar da prefeitura ter montado um grande esquema para manter a ordem, com equipes da Nittrans controlando o tráfego de veículos e Guarda Municipal fiscalizando o cumprimento das medidas de distanciamento social, algumas aglomerações ocorreram dentro e fora do prédio. Vale lembrar que o decreto municipal em vigor na cidade estabelece a limitação de público em 50% da capacidade de lotação.

Viu-se que a administração do Mercado São Pedro adotou medidas preventivas para o acesso do público, organizando fila do lado de fora e verificando a temperatura das pessoas e aplicando álcool em gel na entrada. Entretanto, não havia nenhum método de contagem de pessoas ou de controle do fluxo de entrada e saída, bem como qualquer informativo de qual seria a capacidade total de público do estabelecimento.

Algumas pessoas foram em grupo às compras, levando inclusive crianças, o que contraria as recomendações das autoridades sanitárias.