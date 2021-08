Mesmo com a reabertura gradual, empresários seguem apostando no comércio online

Devido à pandemia de Covid 19, o mercado de delivery obteve um crescimento considerável em 2020. Dessa forma, microempreendedores, pequenas e médias empresas tiveram que se adaptar e reforçar o seu serviço de entrega. Muitas dessas empresas, de maneira informal, já atendiam o cliente através do WhatsApp, ou através de aplicativos. Além disso, segundo a Akamai (plataforma de armazenamento em nuvem responsável por 30% do tráfego online mundial), o número de acesso aumentou 112%, Por isso, a procura por serviços on-line motivou a criatividade de diferentes áreas em oferecer produtos e serviços pela internet.

Com o propósito de ser um cardápio digital grátis para múltiplo lojistas, a plataforma Cardapin surgiu com o objetivo de facilitar a venda de deliveries. A aplicação é de fácil acesso e qualquer pessoa pode criar seu próprio cardápio digital, além da possibilidade de divulgar nas redes sociais e para clientes, suprindo todas as necessidades e do próprio negócio.

Segundo o idealizador do aplicativo, Felipe Ricardo Barros, a ferramenta também está sendo desenvolvida para ajudar quem deseja empreender no ramo da culinária.

“Nosso objetivo agora, é tornar o Cardapin, um cardápio Digital mais que completo, crescer cada vez mais e auxiliar o maior número de empreendedores possíveis que desejam alavancar seu próprio negócio. Queremos o sucesso de nossos usuários, afinal, o progresso deles é o nosso também”, explicou.

Ramo da beleza e setor de cabeleireiros de olho em alternativas para atrair clientes

Voltado para atender os moradores de Icaraí, Ingá e São Francisco (todos os três bairros localizados na Zona Sul de Niterói), o site Manu Delivery acaba de lançar a ação “Meu corpo, minha campanha”, voltada para o empoderamento feminino, a liberdade e a segurança de ser quem se é e fazer as suas próprias escolhas. Para mostrar que ‘cada mulher pode ser o que quiser’, a srtatup convidou influenciadoras, para falarem sobre diversidade, corpo livre e beleza real.

Segundo a empresária e idealizadora do delivery especializado em cuidados, bem-estar e saúde domiciliar, Lindinês Santos Pompeu, procedimentos estéticos contribuem muito para a saúde física e mental das mulheres. De acordo com ela, a massagem relaxante, por exemplo, ajuda a combater a depressão e ansiedade, pois age no hormônio responsável por gerar estresse, o cortisol. Assim, o procedimento ajuda na queda dos níveis de cortisol, o que traz mais tranquilidade e relaxamento.

Barbearia oferece drinks e pretende fazer promoções exclusivas pela internet. Foto: Divulgação

E até quem inaugurou há pouco tempo já está pensando em como usar a internet para chamar a atenção. Localizado em Icaraí, a barbearia Seu David também funciona como uma drinkeria e procura fazer do espaço uma espécie de clube, permitindo que cliente possa ir com a família ou amigos, podendo ainda assistir uma partida de futebol ou fazer uma reunião profissional enquanto corta o cabelo ou faz a barba. Mas mesmo tendo inaugurado o local na sexta-feira da semana passada (13), o dono já está desenvolvendo promoções exclusivas para quem baixar o aplicativo.

“Como o espaço foi inaugurados no último dia 13, o aplicativo ainda está em processo de desenvolvimento, com previsão de uns 40 dias para entrar em funcionamento. A ideia é facilitar o agendamento e estreitar a relação com os clientes. Além de desconto nos serviços e cupons de cortesia, os clientes ainda terão programa de pontos, que serão revertidos também em descontos e troca de serviços”, explica Seu David.

O dono salienta que a ferramenta também vai permitir que os clientes ganhem produtos através de um programa de acúmulo de pontos. E esse programa também vai permitir agendamento de mesas, desconto em bebidas e até reserva de eventos.

Grupo de empreendedoras mulheres niteroienses realiza evento virtual

Para quem ainda pensa em inicia um negócio, mas não sabe como fazer e nem de que forma começar, o grupo niteroiense Somos Empreendedoras realiza até quarta-feira (19) o ” Start Empreendedor – Como alcançar o sucesso com soluções descomplicadas”. O objetivo é viabilizar o acesso a informações técnicas valiosas ao desenvolvimento de qualquer empresa, seja ela no segmento de produtos ou serviços,

O evento conta com 20 temas que reúne especialistas em assuntos que, somados, contemplam toda a gestão estratégica de um negócio. Todas as reuniões são virtuais e acontecem às 20h30. Para se inscrever basta se cadastrar no site: https://www.somosempreendedoras.com/