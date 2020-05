Meses de março e abril tiveram queda nos índices de violência no estado

De acordo com os mais recentes dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), referentes ao mês de abril, o estado confirmou queda nos índices de criminalidade, por conta da adoção das medidas de distanciamento social para evitar a propagação da Covid-19, adotadas desde meados de março.

Neste período, segundo o ISP, “os registros de ocorrência dos crimes sofreram impacto nos meses de março e abril. Os indicadores podem apresentar queda por causa do distanciamento social, que ajuda na redução da criminalidade, e da diminuição dos registros das ocorrências, resultando em subnotificações”. Em Niterói, os índices se mantiveram em queda, acompanhando a sequência de queda no estado.

Os dados do ISP são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do estado. Durante o período de restrições, os serviços da Delegacia Online (https://dedic.pcivil.rj.gov.br/) e da Central 190, assim como o atendimento presencial para medidas de urgência em todas as unidades policiais, inclusive nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), não tiveram os funcionamentos alterados.