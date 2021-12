Merval Pereira é eleito novo presidente da Academia Brasileira de Letras

O jornalista e escritor Merval Pereira foi eleito novo presidente da Academia Brasileira de Letras. O jornalista vai suceder o niteroiense Marco Lucchesi e comandar a instituição no aniversário de 125 anos da academia.

Além de Merval, que é o dono da cadeira 33 da academia, a chapa vencedora tinha como secretária-Geral: Nélida Piñon; primeiro-secretário: Joaquim Falcão; segundo-secretário: Celso Lafer e como tesoureiro Evaldo Cabral de Mello.

Por causa da pandemia, haverá uma posse administrativa no dia 9 de dezembro e a cerimônia oficial de posse será apenas em março de 2022.

Além de jornalista, escritor e imortal da ABL, Merval Pereira É conselheiro do Centro de Estudos da América da Universidade Cândido Mendes e membro do Board of Visitors do John S. Knight Fellowships da Universidade de Stanford.

Em 2009 recebeu o prêmio Maria Moors Cabot da Universidade de Columbia por coberturas jornalísticas na América Latina e Caribe.