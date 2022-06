Mergulhão Angela Fernandes fecha nesta quinta-feira para manutenção

Em um serviço de manutenção da iluminação pública, revisão das bombas e limpeza do sistema de drenagem, o Mergulhão Angela Fernandes, no Centro de Niterói, será fechado nesta quinta-feira (9), das 23h às 5h.

Segundo a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) informa que, dois operadores da Nittrans estarão no local para orientar os motoristas. O mergulhão será interditado nas duas faixas.

A Avenida Marquês do Paraná será interditada no trecho entre o mergulhão e a Rua Dr. Celestino sentido Icaraí. O desvio de trânsito será efetuado pela Avenida Ernani do Amaral Peixoto, seguindo pela Rua Manoel de Abreu e Rua Doutor Celestino, retornando à Avenida Marquês do Paraná.