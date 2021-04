Mercados de Niterói só poderão vender itens de primeira necessidade a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (12) os supermercados e mercados de Niterói passam a contar com novas regras de funcionamento, tendo de vender exclusivamente itens de primeira necessidade, como alimentação, bebida, higiene e limpeza, sendo vedado o acesso ao público às áreas destinadas para vendas de outros itens. Além disso, os estabelecimentos podem ter uma taxa de ocupação de 50% e funcionamento entre 6h e 23h.

Além disso, os estabelecimentos que já possuem serviço de entrega de compras (delivery) deverão atender as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, preferencialmente, por meio deste serviço, realizando as entregas no prazo máximo de 48 horas. Além disso, restaurantes voltam a fechar entre segunda e quarta-feira, funcionando apenas para entregas, mas poderão mais funcionar com o serviço de retirada no local (takeaway), apenas através de delivery e drive thru.

As novidades estão contidas no decreto publicado pela prefeitura de Niterói no Diário Oficial do último sábado (10), que prorrogou até o próximo domingo (18) o Período Emergencial de Prevenção contra a Covid-19. Fora essas alterações, foram mantidas as proibições adotadas desde o dia 26 de março. A prorrogação das medidas restritivas foi baseada na análise do comitê científico, que conta com especialista em epidemiologia. O objetivo é reduzir a disseminação do novo Coronavírus neste período mais crítico da pandemia.

A partir de quinta-feira (15), lanchonetes, cafeterias e restaurantes poderão reabrir para atendimento ao público. Lanchonetes e cafeterias, das 8h às 20h, com taxa de ocupação de 30%; restaurantes, das 11h às 21h, com ocupação de 50%. Os estabelecimentos devem seguir os protocolos sanitários de higienização e distanciamento social em área interna de 4m² e externa de 2,25m².