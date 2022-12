Mercado reduz expectativa de inflação

Especialistas financeiros reduziram suas previsões para a inflação deste ano. Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC), nesta segunda,12, a inflação deverá fechar este ano em 5,79%, e não mais em 5,92%, conforme calculavam até semana passada.



Instituições financeiras consultadas ao longo da semana passada mantiveram a estimativa de que a inflação anual será da ordem de 5,08 em 2023. Embora o percentual seja o mesmo anunciado no boletim Focus da semana passada, permanece superior aos 4,94% de há quatro semanas.

Já as projeções para 2024 foram mantidas em 3,50%, enquanto, para 2025, é esperada uma pequena alta, dos anteriores 3%, para 3,02%



Já a taxa básica de juros (Selic) deve fechar o ano em 13,75%. Para 2023, a taxa esperada é de 11,75%. Já em 2024 e em 2025, a Selic deve atingir, respectivamente, 8,50% e 8%.

Em relação ao PIB, os especialistas mantêm a projeção de que, este ano, o Produto Interno Bruto cresça 3,05%. Há quatro semanas, a estimativa era de um crescimento de 2,77%. Para 2023, a expectativa é que a economia brasileira cresça 0,75%. Para 2024 e 2025, o mercado financeiro projeta expansões do PIB em 1,70% e 2%, respectivamente.

Em relação ao dólar, este deve valer R$ 5,25, baixando para R$ 5,24 em 2024, e para R$ 5,23 em 2025.