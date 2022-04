Mercado Pet fatura R$ 51,7 bilhões e abre espaço para novos negócios

Os cuidados com os animais de estimação não param de aumentar no Brasil. É isso o que revela o levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), lançado no primeiro trimestre de 2022, que registrou alta de 27% do faturamento em 2021 de produtos, serviços e comércios no setor, atingindo R$ 51,7 bilhões. A movimentação deste segmento também mostra um cenário otimista para o investimento de pequenas e médias empresas na área, já que dados do IPB ainda apontam que 48% do mercado, principalmente a parte de vendas, é impulsionado pelos pequenos empreendedores.

Crescimento do cuidado com os animais

De acordo com União Internacional Protetora dos Animais (UIPA), a procura por adoção de pets aumentou 400% durante os primeiros meses da pandemia. “Essa nova demanda também gera a busca por diversos tipos de cuidados básicos com os animais, como banho, tosa – no caso dos cachorros -, hotéis para animais, cuidados médicos, recreativos e muitos outros serviços que podem ajudar na saúde e no bem-estar do bichinho. Assim, com essa necessidade, é importante pensar na ampliação de mais pontos de atendimento para eles”, destaca.

Faturamento do setor

O mercado pet no Brasil faturou, em 2020, R$ 40,8 bilhões, ocupando o 3º lugar de país que mais movimenta o setor no mundo. E como já afirmado pelo IPB, boa parte dessa movimentação acontece a partir dos pequenos e médios negócios, que atendem às necessidades dos animais espalhados pelo país. Com isso, investir em produtos e serviços para a comunidade pet se tornou um bom negócio para o empreendedor.

Oportunidades para pequenos empreendedores

A alta demanda de cuidados e serviços não são supridas pelas grandes varejistas, desta forma, o pequeno empreendedor ganha destaque para atender o que o animal e o seu tutor precisam. De acordo com um levantamento do Sebrae em 2021, o número de microempreendedores individuais (MEIs) no mercado pet cresceu 46% no segundo semestre do ano passado. Só o setor de PMEs cresceu 39% no mesmo período, alcançando 80 mil empresas pelo país. “Para quem está começando, investir em franquias pode ser um diferencial para os empreendedores, porque começará a trabalhar em um modelo de negócio que já estrutura delimitadamente a forma de atuação de trabalho”, pontua.