Mercado internacional faz preço da gasolina cair 8,35% em setembro

Por causa da oscilação no mercado internacional, o preço da gasolina nos postos brasileiros recuou 8,35% em setembro ante agosto, para a média de R$ 5,193 o litro, o menor patamar desde fevereiro de 2021, informou nesta terça-feira (27) a empresa de soluções em gestão de frotas ValeCard.

A queda abrange a redução de preços de 7% pela Petrobras nas refinarias no dia 2 de setembro, a quarta consecutiva desde julho.

A pesquisa apontou maior redução no valor do combustível no Rio Grande do Norte (-%11), fechando o mês em R4 5,094, inferior à média nacional. Em seguida vieram Amapá (-11,68%) e Pernambuco (-10,65%).