Mercado financeiro eleva projeção de inflação para 2023

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,76% para 5,64% para este ano. Para 2023, a projeção da inflação ficou em 5,23% contra 5,17% na semana passada. Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação em 3,6% e 3,2%, respectivamente.

A estimativa consta na edição de hoje (26) do Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

A previsão para 2022 está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, de 3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O limite inferior seria de 2% e o superior, de 5%.

Da mesma forma, a projeção do mercado para a inflação de 2023 também está acima do teto previsto. Para 2023 e 2024, as metas fixadas são de 3,25% e 3%, respectivamente, também com os intervalos de tolerância de 1,5 ponto percentual. Ou seja, para 2023 os limites são 1,75% e 4,75%.

Puxado pelo aumento de preços de combustíveis e alimentos, em novembro, a inflação subiu 0,41%. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 5,13% no ano e 5,90% em 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PIB e câmbio

A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano foi ajustada para 3,04%, frente a 3,05% na semana passada. Para 2023, a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – foi mantida em 0,79%. Para 2024 e 2025, o mercado financeiro revisou a expectativa de crescimento do PIB de 1,67% para 1,5% e de 2% para 1,9%, respectivamente.

Já a projeção para a cotação do dólar, a expectativa está em R$ 5,25 para o final deste ano. Para o fim de 2023, a previsão é que a moeda americana fique em R$ 5,27, contra R$ 5,26 na semana passada.







COVID AVANÇA: 40 MILHÕES NÃO SE VACINARAM





A média nacional indica que apenas 85% da população (183 milhões) tomaram a primeira dose da vacina e 89,3% tomaram a segunda. Pior é a situação do Estado do Rio, onde mais de três milhões não buscaram pelo menos a primeira dose e quase quatro milhões não buscaram o reforço.

A situação é grave, pois o número de óbitos se manteve em escala crescente neste mês de dezembro com a média móvel nacional já apontando 152 óbitos.

Enquanto o Piauí aplicou a primeira dose em 95% da população e a segunda e a dose única alcançaram 89%, no Estado do Rio os percentuais ficaram respectivamente em 83% e 75%.

O Governo do Estado saiu-se mal na vacinação, mas teve êxito nas urnas.







Redutos de Lula



Ninguém pode esperar uma eventual presença de Lula durante o verão fluminense.

No último pleito ele só saiu vitorioso em 20 dos 92 municípios. Nenhum na Serra e, entre os praianos, apenas em Niterói.

A forte base montada nos municípios favoreceu as vitórias de Jair Bolsonaro e Cláudio Castro, além de vários deputados como o General Pazuello, ex-ministro da Saúde, o mais votado na cidade onde Lula teve dois candidatos ao Governo, sem êxito, mas permitindo-lhe superar Jair Bolsonaro.





Ganho Cultural

Importante acervo histórico reunido em Niterói, por longas décadas, agora está sendo transferido para São Gonçalo. Livros, documentos, fotografias e muito mais permitirão valiosa fonte de informação para os pesquisadores gonçalenses e maricaenses. São peças valiosas e raridades da evolução da imprensa mundial e estadual, inclusive uma hemeroteca, uma biblioteca e uma coleção de discos dos anos 50 a 80 e equipamentos da nascente era da informática. É uma perda para Niterói, que importa cultura.





Cadê a solidariedade?



No chamado "Caminho dos Governadores", na Rua Visconde de Moraes, que se encerra defronte o Palácio do Ingá, um monte de trastes, inclusive um fogão, acumula-se no espaço de 2m² que um cidadão jovem ocupa há vários dias. Ali ele improvisou o que comer na noite anterior e para o "almoço" de Natal. O desfilar de carros, inclusive públicos, não tinha ninguém capaz de olhar à direita; Nem das equipes da Assistência Social oficial ou das instituições voltadas para a benemerência e a solidariedade humana.





Vandalismo

A agência da Caixa Econômica na rua Miguel de Frias fica num ponto nobre de Icaraí. Em frente ao colégio São Vicente de Paulo, vizinho de um restaurante top.

Como a agência não possui seguranças depois do expediente, diariamente os caixas eletrônicos são vandalizados e inutilizados. Enfiam papel e outros materiais no local do cartão inutilizando o equipamento.

Conclusão, todos os caixas eletrônicos ficam fora do ar logo no começo da noite, obrigando os clientes que precisam de dinheiro andar até shopping Icaraí para tentar num Banco 24 horas.

Sinais cronometrados

Os sinais de trânsito que possuem um cronômetro mostrando quantos segundos faltam para abrir são de extrema utilidade, principalmente para os pedestres atravessarem em segurança.

Só que, por falta de manutenção, todos cronômetros desses sinais na cidade estão com defeito, forçando o pedestre a adivinhar quanto tempo ainda tem para acabar de atravessar. E muitas vezes o sinal abre para os carros quando ele ainda está no meio do caminho.