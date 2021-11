Mercado é interditado com alimentos vencidos

A Vigilância Sanitária de São Gonçalo interditou, na manhã desta quinta-feira (4), um mercado que vendia alimentos vencidos, no Centro. Durante a fiscalização, mais de uma tonelada de alimentos foi apreendida para descarte correto. O local funcionava sem alvará de funcionamento e sem licença sanitária.

Fotos: Julio Diniz

“Nosso objetivo é trabalhar rigidamente nas fiscalizações, com a ideia inicial de cuidar da saúde pública dos gonçalenses. Vamos continuar diariamente com as inspeções em diversos estabelecimentos da cidade, como supermercados, abrigos e farmácias. Não estamos atuando para prejudicar os empresários, queremos apenas que eles cumpram a legislação”, disse o diretor da Vigilância Sanitária de São Gonçalo, Marcelo Sá Lima.

Fotos: Julio Diniz

A fiscalização ocorreu após inúmeras denúncias sobre o local. Além de carnes expostas de maneira inadequada, o alimento também estava sendo comercializado em prateleiras sem data de validade. Os fiscais ainda constataram que os frigoríficos do mercado estavam funcionando em condições insalubres, com prateleiras enferrujadas e carnes no chão. Ao lado dos frigoríficos havia caixas quebradas de esgoto.

A operação foi acompanhada pelo vereador Glauber Poubel e contou com apoio da Polícia Militar.