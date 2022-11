Mercado do turismo reaquece e famílias preparam as férias de verão

Foto: Praia de Itaipu, Niterói RJ

Depois de quatro anos sem sair do Brasil, a servidora pública Daniela Martins comprou passagens e fez reservas para passar as festas de fim de ano em Orlando, nos Estados Unidos. As viagens de férias, que costumavam ser frequentes anos atrás, deram uma pausa nos últimos tempos, por conta, principalmente, da pandemia, mas também da alta do dólar e outras questões financeiras. Ela planejou e quer descansar junto com a família.

“A gente decidiu por conta da pandemia, o tempo que a gente ficou sem viajar e sem contato com os parentes, então a gente resolveu marcar uma viagem em família, uma oportunidade para reunir todo mundo.”

A menos de dois meses das festas de fim de ano, muitas famílias seguem o exemplo e começam a se programar para curtir esse período de festas fora de casa. E dentro deste planejamento as passagens aéreas são parte expressiva do orçamento total de uma viagem. As companhias também estão otimistas para o fim do ano e já se preparam para a temporada de verão.

“A Azul já lançou a venda da malha e alta temporada para o verão 2022/2023. Essa malha tende a recuperar e superar toda a capacidade que voamos na última temporada pré-pandemia, que foi entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Entre as principais alterações estão a presença maior da malha da empresa, então pré-pandemia tínhamos 115 bases e devemos ter em janeiro de 23, 168 bases” explica o gerente de planejamento de malha da Azul Linhas Aéreas, Vitor Silva.

Só esta companhia aérea prevê dois mil voos dedicados ao mercado de turismo, entre os meses de dezembro e janeiro. Este ano a companhia ainda vai expandir a parte de pacotes turísticos, abrindo operações em mais cidades brasileiras, oferecendo voos diretos para o Nordeste do país. Mais um indício da recuperação do setor.

Destinos

Um dos destinos mais procurados, tanto pelos brasileiros quanto por estrangeiros, o Rio de Janeiro (RJ), já comemora a boa taxa de reserva dos hotéis da cidade. Segundo o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, as festas de fim de ano, principalmente, o réveillon, aumentaram em 20% a taxa de reserva com relação ao ano passado. São esperados turistas dos Estados Unidos, Mercosul e Europa.

“Nós já estamos com média de 70% de ocupação em muitos hotéis na Zona Sul do Rio de Janeiro e na Barra da Tijuca. No mesmo período do ano passado nós estávamos com menos de 50%, quer dizer, isso já mostra um réveillon de casa cheia”

No último trimestre, as cidades mais procuradas do país, segundo o Ministério do Turismo, foram São Paulo (SP), Gramado (RS) e Fortaleza (CE). Para o próximo feriado prolongado, de Proclamação da República, no próximo dia 15 de novembro, levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) mostra que além desses três destinos, outros como Rio de Janeiro, Porto de Galinhas e Foz do Iguaçu estarão entre os mais visitados.