Mente saudável é essencial para viver a pós-pandemia e dizer não à violência

Ontem (10) foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental. Nesses tempos de quase pós-pandemia de covid-19, a doença continua afetando a sanidade emocional de um grande número de pessoas em todo o mundo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia criou uma crise global para a saúde mental, alimentando estresses em curto e longo prazo, e minando o bem-estar emocional de milhares de pessoas ao redor do mundo.

Nesse contexto, de acordo com especialistas, a manifestação dos efeitos de doenças como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, podem se tornar permanente se não tratadas.

A psicanalista, mestre em Saúde Coletiva pela UERJ, Naira Sampaio, explica que “o primeiro caminho para darmos conta desse reflexo que a pandemia nos trouxe é a busca por psicoterapia, onde através da palavra o paciente é ajudado, elaborando o que vive, entendendo a razão da dor, ganhando recursos para lidar com toda essa violência psíquica”.

De acordo com a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2021 do Ministério da Saúde, o Brasil está à frente no ranking da América Latina, nos casos de depressão, envolvendo 11,3% da população. O que foi agravado pela pandemia, devido às restrições e por tudo que acompanhou o processo de ameaça à vida.

Importante ressaltar que esses quadros clínicos podem se tornar permanentes, caso não sejam devidamente tratados. Em muitos casos há necessidade do uso de medicação.

“Estamos cientes que a busca pela psicoterapia nos próximos 10 anos vai ser grande por conta das consequências da Covid-19. Sem os cuidados e tratamentos os pacientes tonificam e ficam com a sintomas permanentes, havendo a necessidade da medicação. Porém com auxílio de psicólogos, psiquiatras a tendência é o equilíbrio e o bem estar mental.” Define Naira Sampaio.

Vale destacar que muitos acreditam que o tratamento precisa se estender aos familiares, mas Naira explica que isso só acontece quando o paciente é menor de idade, pois os pais da criança ou adolescente precisam receber orientações. Sendo o paciente adulto, o processo da terapia é realizado individualmente.

É tempo de Readaptação

Para a Psicóloga Jussara Lage, o tempo em que vivemos é de readaptar a um novo momento da vida: “nós, seres humanos, tivemos situações bem delicadas e desconhecidas neste período de isolamento social. Conviver mais intensamente em seus lares não era hábito. Lidar com os conflitos internos, familiares ou sociais também não. E agora, no quase pós-pandemia a saúde mental, que acompanha o ciclo da vida, precisa ser alimentada, como o nosso físico, de maneira correta.”

O que te alimenta mentalmente é saudável?

Em tempo eleitoral é uma pergunta propícia, pois muitos são os indivíduos que têm sido levados a destrutividade chegando à violência. A psicanalista, Naira Sampaio acredita que essa impulsividade pode ser reflexo de tudo que foi vivido na pandemia, junto ao momento econômico.

“O neoliberalismo que se acentua no princípio de uma dominação, competição, a disputa que estamos vendo. É uma junção de muitos acontecimentos no Brasil e no mundo.”

O primeiro turno eleitoral foi vivenciado de maneira tensa, seja por processo de filas, lotação em seções, etc. A expectativa de dias melhores, move as pessoas em direção ao processo de violência, principalmente por meio das redes sociais.

São fatores socioeconômicos que trazem uma instabilidade emocional cada vez maior, como “repost” de informações, sendo elas fake news ou não, agressões em grupos ou familiares que não tenham o mesmo ideal político. É quase um surto.

“Para cada episódio diferenciado de uma rotina da vida, respondemos de formas diversas e observamos nas redes sociais e grupo de amigos agressões verbais, principalmente por divergência no posicionamento político. As pessoas tomam para si como ofensa. Entramos no cenário do cuidado à saúde mental, quem é mais saudável tende a não se envolver em agressões. Diz não a violência”, conclui a psicóloga Jussara Lage.