Mensageiro de Kadá é preso em Icaraí

A família de Reinaldo Medeiros Ignácio, o Kadá, apontado como líder do tráfico de drogas na Comunidade do Cavalão, em Niterói, teve mais um integrante preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Na noite de ontem (15), policiais da 77ª DP (Icaraí) executaram um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Niterói contra Yuri Medeiros Krasnowolski, primo de Kadá. Yuri foi localizado na Rua Mariz e Barros, em frente a um hospital particular. Apesar de estar preso em um presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Kadá é acusado pela polícia de comandar à distancia o tráfico de drogas do Morro do Cavalão. As suas mensagens chegam ao mundo exterior a unidade prisional através de parentes do criminoso.

“O Yuri era uma das pontes de contato entre o seu primo (Kadá) e os seus liderados dentro do Morro do Cavalão. Ele responderá pelo crime de associação ao tráfico de drogas e sofreu pelo cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido em 2018”, informou a delegada titular da 77ª DP, Rosa Carvalho dos Santos.

Yuri foi conduzido para a delegacia responsável pela área e posteriormente para uma unidade prisional onde permanece à disposição da justiça.