Menores tentam roubar mulheres em rua de Niterói

Karoline Martins

Um adolescente de 17 anos e outro de 14 decidiram praticar roubos no bairro do Cubango, na esquina da Rua Noronha Torrezão com a Travessa Luís de Matos, na noite do dia das crianças (12). Os adolescentes tinham um alvo específico: vítimas mulheres. Foi a confissão feita pela dupla a policiais do 12⁰ Batalhão (Niterói). Junto dos menores foi aprendida uma réplica de pistola.

De acordo com os agentes em patrulhamento de rotina pelo bairro, os menores foram flagrados analisando o fluxo de pessoas no local. Quando foram abordados pelos policiais realizaram a confissão sobre estarem aguardando mulheres passarem pelo endereço para realizar roubos.

Os adolescentes foram encaminhados para a delegacia do Fonseca, 78ª DP (Fonseca), e o Conselho Tutelar foi acionado.