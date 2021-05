Menor é apreendido após série de roubos na Região Oceânica

Após roubar um automóvel e assaltar uma farmácia, um menor de idade, suspeito de roubo foi apreendido em flagrante, no final da noite desse domingo (24), no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Testemunhas dos dois crimes reconheceram o acusado. O automóvel foi recuperado e itens roubados foram apreendidos com o detido.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), dois homens haviam roubado um veículo, que estava em serviço de transporte por aplicativo, na Rua 15, localizada em Piratininga. Policiais do batalhão foram informados, via rádio, da ocorrência, e saíram em buscas pelo carro, modelo Renault Logan.

Os militares encontraram o automóvel, aparentemente abandonado, na Avenida Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, esquina com a Rua Joaquim Pereira Caldas, ainda em Piratininga. No entanto, flagraram a dupla, que estava no carro, indo em direção a outro veículo de aplicativo. Os agentes conseguiram fazer a abordagem ao menor. O comparsa dele acabou fugindo.

Com o detido, foram encontrados R$ 230,00 em dinheiro e um celular. De acordo com os policiais, após roubarem o carro, a dupla ainda assaltou uma farmácia, localizada na Avenida Almirante Tamandaré. Tanto o proprietário do carro quanto o gerente da farmácia reconheceram o menor, que tem 16 anos. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), e o jovem foi apreendido.