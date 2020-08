Menor confessa que agrediu a companheira durante briga do casal em Maricá

Uma situação inusitada aconteceu na cidade de Maricá, segundo informações do 12º BPM (Niterói). Um adolescente de 16 anos chamou a polícia após ele mesmo ter agredido a companheira de 15 anos. O desentendimento do jovem casal que terminou em agressão, aconteceu na Rua Antônio dos Santos Bittencourt, no bairro do Mumbuca, durante a madrugada de hoje.

Os agentes foram até o endereço e, de acordo com a Polícia Militar, o rapaz confessou o delito em que agrediu a adolescente com um cabo de vassoura e tapas. A vítima chegou a ser socorrida no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no centro da cidade, e posteriormente ambos foram encaminhados para o registro da ocorrência na 82ª DP (Maricá) onde o jovem permaneceu apreendido com base na lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha.