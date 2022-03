Menino desaparecido em Niterói é localizado pela família

Familiares localizaram ontem (12) Calebe dos Santos Ferreira, de 13 anos, que desapareceu após sair da escola, em Niterói, na quinta-feira (10). As circusntâncias do sumiço e o local onde o estudante estava, foram matidos em sigilo pelo Setor de Busca de Paradeiros, na Delegacia de Homícidos em Niterói.

Conforme testemunhas, no dia do desaparecimento, Calebe teria seguido da escola para casa em sua bicicleta, que foi encontrada na garagem do prédio.

Segundo familiares, devido a mobilização na web, depois de dias de buscas, o estudante foi encontrado. A reconexão do aparelho celular do menino ajudou na localização.

Desde o sumiço, na tarde de quinta-feira, depois de sair da escola, na Zona Sul de Niterói, o aparelho estava desligado. Ainda de acordo com a família de Calebe, o menino foi encotrado com o rsot abatido, roupas sujas e um pouco desorientado. O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar.