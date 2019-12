Menino de 4 anos ganha – geladeira do Papai Noel

Raquel Morais –

O Papai Noel visitou no último dia 17 a cidade de Niterói e fez o Natal de um niteroiense de 4 anos mais feliz. Ele foi agraciado ‘pelo Bom Velhinho’ com o pedido dos seus sonhos: uma geladeira (que poderia ser usada) para poder guardar iogurtes para ele tomar com calma. O pedido inusitado foi feito pelo Ysrael Muniz, morador do Cantagalo, através de uma cartinha para a campanha “Papai Noel dos Correios”, que esse ano completou 30 anos.

A entrega foi feita pelo Papai Noel dos Correios e alguns funcionários da empresa na Creche Comunitária Eulina Felix, em Niterói, onde o menino estuda, também em Cantagalo. O menino disse que mora em uma casa simples junto com os pais e mais quatro irmãos e seu pai trabalha como catador de material reciclável na rua. Ele ainda explicou que quando ganha iogurte tem que tomar rápido para não estragar e a geladeira seria útil para guardar esses alimentos. Mas além do eletrodoméstico ele pediu também um carrinho de polícia ou uma bicicleta.

De acordo com os Correios, todas as 77 crianças que estudam na instituição tiveram suas cartinhas adotadas e receberam seus presentes diretamente das mãos do Papai Noel dos Correios, Roberto Fernando Martins dos Santos, que é motorista do Centro de Transporte Operacional (CTO Centro). O doador da geladeira não quis se identificar para a reportagem.

ÍNTEGRA DA CARTA

“Olá, Papai Noel. Eu me chamo Ysrael e tenho 4 anos. Moro com meus pais em uma casa bem simples junto com meus quatro irmãos, um deles é um bebezinho ainda. Minha mãe cuida de mim e dos meus irmãos enquanto meu pai cata reciclados pela rua (papelão, garrafa…) para vender e comprar comida para gente. Neste Natal eu gostaria de ganhar um carrinho de polícia ou uma bicicleta para brincar com meus irmãos mais velhos. O sr. pode me dar uma geladeira também? Não precisa ser nova, não. É para guardar meus danones, pois quando ganhamos, tenho que tomar de uma vez para não estragar. Se não puder não tem problema, a bicicleta me deixará muito feliz. Obrigado.”