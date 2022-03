Menino de 13 anos está desaparecido após sair da escola em Niterói

Calebe dos Santos Ferreira, de 13 anos, que desapareceu, na tarde da última quinta-feira (10), após sair da escola, o Colégio Estadual Joaquim Távora, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

Familiares e amigos realizam buscas para encontrar o paradeiro do garoto. O estudante vestia uniforme escolar e tênis, carregava a mochila, com documentos, além do aparelho celular, que está desligado

Segundo com testemunhas, Calebe teria seguido da escola para casa em sua bicicleta, que foi encontrada na garagem do prédio. Durante as buscas, o pai do estudante, o funcionário público Elói dos Santos Ferreira, de 55 anos, tenta recuperar imagens de câmeras para confirmar a hipótese de, antes do sumiço, o filho ter deixado a bicicleta no condomínio.

Ao perceber que o Calebe não havia chegado e demorado a retornar o contato telefônico, o funcionário público foi à escola e de lá iniciou as buscas. Aflito, Elói, que trabalha nos Correios, disse que costuma chegar em casa por volta das 18h30, quase no mesmo horário do filho regressar do colégio.

“A secretária confirmou a saída do Calebe. O colegas, no entanto, disseram que cada um seguiu o seu destino e o meu filho teria ido em direção ao condomínio. Vamos aguardar as imagens das câmeras para confirmar se o Calebe deixou a bicicleta no prédio. Estamos aflitos, pois o telefone está desligado. Não temos a menor ideia do que ocorreu. Estamos fazendo buscas em toda região”, disse o funcionário público.

De acordo com familiares, Calebe não demonstrou mudança de comportamento, tampouco teria se envolvido em conflitos, seja familiar, na escola ou com estranhos, recentemente. O adolescente não tem problemas de saúde e não toma remédios controlados. Ele mora sozinho com o pai, que tem outras duas filhas.