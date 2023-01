Menino atacado por pitbull tem lesões profundas na face

Permanece internado, no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o menino de 5 anos, atacado por um cão da raça pitbull. O caso aconteceu na última quinta-feira (26), no bairro São Matheus, em São Pedro da Aldeia, também na Região dos Lagos.

De acordo com a unidade de saúde, a criança foi vítima de mordedura canina em face, apresentando múltiplas Lesões extensas e profundas em face. No momento, encontra-se hemodinamicamente estável em ar ambiente, necessitando de cuidados intensivos no leito do CTI. Está sendo acompanhada pelos serviços de cirurgia plástica e bucomaxilo.

O caso está sendo apurado pela Polícias Civil. De acordo com a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), o caso foi registrado como lesão corporal e as investigações estão em andamento. Relatos de testemunhas à polícia afirmam que o proprietário do animal, que seria parente da vítima, teria um canil, no mesmo quintal onde mora a família da criança.

Outras duas crianças também teriam sido atacadas, mas conseguiram fugir. O nome da criança ferida não foi divulgado.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que a Fiscalização de Posturas do município já esteve no local e intimou o proprietário do animal a promover o encerramento das atividades comerciais. Um processo administrativo dará seguimento às ações da Posturas, acionando o Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária e o Bem-estar animal para vistorias no endereço.

Criança foi atacada por cachorro e está no CTI – Foto: Reprodução/Internet

Pitbulls não são monstros, mas tem que andar na coleira com focinheira – por Luiz Antonio Mello*

Existem raças de cachorros que te fato são potencialmente mais agressivas como o dogo argentino, doberman, rottweiler, pitbull. Mas não significa que sejam monstros de quatro patas.

Os cães assassinos são fabricados pelos seres humanos. O antigo humorístico Casseta & Planeta mostrava um boneco que simulava um pitbull chamado Sadam, em homenagem ao sanguinário ditador do Iraque. O dono era Massaranduba, um marombeiro imbecil, cujo bordão era “vou dar porrada”.

O ator e um dos cassetas, Cláudio Manoel, foi perfeito. Esse tipo de gente, violenta, afogada de complexos de inferioridade, em geral iletrada e com com Q.I de codorna, são os que tentam compensar a masculinidade tomando anabolizantes, exagerando em levantamento de pesos (querem virar “montanha”) e ter na coleira pitbulls de orelhas e rabo cortados, desde filhotinhos propositalmente estressados, instigados à violência.

Mas quando povo diz que pitbull é barra pesada, não exagera. A maioria tem pavio curto e, em geral, seus donos adquirem sem dar ao cão um adestramento adequado. Para piorar, muitos vivem trancafiados em apartamento. Justo ele que é um cão atleta e caçador de grandes animais como o javali.

Mas segundo a conceituada entidade norte-americana United Kennel Club, são cães que, segundo os padrões da raça, não apresentam agressividade com humanos, sendo bem receptivos com pessoas estranhas. Mas são agressivos contra outros cães (característica comum em cães do grupo terrier) ou contra outros animais.

Segundo o veterinário e especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, “quando a gente não socializa corretamente os cachorros e não apresenta todos os estímulos, como por exemplo crianças correndo e brincando, idosos com muleta, cães de raças diferentes, a gente pode facilitar esse ataque. Ele vai atacar por medo do desconhecido”.

Como escapar de um ataque – Crédito: Reprodução/SBT

Para o veterinário e adestrador Henrique Perdigão pitbulls podem viver perfeitamente com crianças e com outros cachorros, desde que sejam treinados, educados por seus tutores. Perdigão destaca, no entanto, que a cultura construída em torno do animal, que tem uma mordida forte e uma sacudida de cabeça potente, leva ao comportamento agressivo que tem sido visto nas ruas.

“Existe um histórico relacionado à aparência dos pitbulls. Eles se tornaram símbolo de virilidade e masculinidade devido à sua origem como cachorro de rinha. Muitas pessoas adquirem pitbulls com a intenção de ter um cachorro violento e acabam incentivando comportamentos agressivos, sem se preocupar com o direito do próximo. Agora, todo animal pode se tornar agressivo, e isso não depende de apenas um fator.”

De acordo com levantamentos da Polícia Civil do estado do Rio, de julho de 2021 a julho de 2022 foram registrados 41 crimes envolvendo cachorros da raça pitbull sem coleira ou focinheira — o que representa um delito a cada oito dias. Entre as ocorrências estão ameaça, lesão corporal, maus-tratos e ainda omissão de cautela na guarda ou condução de animais e perigo para a vida ou a saúde.

Em resumo, pitbull só na coleira e com focinheira. Solto, jamais.

*Jornalista e ex-criador das raças Bull Terrier e Rottweiler