Menina que treinava ginástica na laje ganha bolsa do clube Flamengo

Após o vídeo do treinamento de Ana Luisa Batista na laje de casa, no morro do Borel, na Tijuca, viralizar na internet, a jovem esteve no Flamengo e, junto com a equipe feminina de ginástica artística rubro-negra, participou de um treinamento. Ao final, a notícia tão esperada: Ana Luisa ganhou uma bolsa para treinar na Gávea. E terá como companheira Rebeca Andrade, campeã mundial e medalhista de ouro e prata nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer intermediou o contato com o Flamengo para um teste. A notícia da bolsa foi dada a Ana Luisa pelo vice-presidente de esportes olímpicos do clube da Gávea, Guilherme Kroll, no final do treinamento.

“Estou muito feliz por ter essa oportunidade aqui no Flamengo. Conhecer as atletas foi uma coisa muito boa até porque eu me espelho nelas para me tornar uma ginasta também”, falou Ana Luisa.

“Alguns movimentos, eu aprendi sozinha vendo vídeos na internet. Outros, eu aprendi no estúdio onde eu treino. Eu também treinava em casa, mas não tinha bons aparelhos. Quando está sol e muito calor, não consigo ficar por muito tempo. E, quando chove, tenho que treinar dentro de casa”, contou a jovem.