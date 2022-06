Menina de 4 anos é baleada enquanto comprava pipoca

Uma menina de 4 anos de idade foi baleada na cabeça, nessa quarta-feira (1º), no bairro da Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. No momento do crime, equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) trocavam tiros com criminosos na região.

A menina, identificada como Alice Rocha, foi socorrida ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul da cidade, e está em estado grave. Segundo relato feito por Elaine Soares, avó da criança, à polícia, a vítima estava comprando pipoca junto com a mãe no momento em que foi atingida, na Rua André Rocha.

De acordo com a Draco, a perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo solicitadas pela unidade. Diligências seguem para esclarecer a origem do disparo que atingiu a vítima.

Ainda segundo a Polícia Civil, o confronto ocorreu quando a equipe da Draco chegou ao local para verificar uma denúncia de extorsão e foi atacada por criminosos. Na ocasião, uma pessoa foi presa; uma pistola e um carro roubado foram apreendidos.