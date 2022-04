Menina de 11 anos tem a perna amputada após ser esmagada por carro alegórico

O estado de saúde de uma menina de 11 anos que sofreu um acidente na dispersão do Sambódromo é grave. Raquel Antunes da Silva acaba de passar por uma cirurgia, no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, após ter ficado presa entre o carro alegórico e o poste, na madrugada desta quinta-feira (21), na Marques de Sapucaí.

Pessoas que estavam no local do acidente, informam que a criança subiu no carro e quando ele começou a ser empurrado, ela ficou com as pernas esmagadas e teria quebrado as duas.

Raquel foi socorrida no local do acidente e logo depois foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. Segundo Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a menina teria passado por uma cirurgia sendo preciso amputar uma das pernas e a outra ainda segue em estado bem crítico.

De acordo com os relatos médicos, Raquel teve uma parada cardiorrespiratória, além de um traumatismo no tórax.

O carro em que a criança subiu era da escola de samba ‘Em Cima da Hora’, e por causa do ocorrido, as outras escolas que estavam esperando para desfilar na avenida, se atrasaram.

*Matéria em atualização.