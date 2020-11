Membros de torcida organizada do Vasco são alvos de mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil cumpre agora pela manhã (5) 18 mandados de busca e apreensão contra 13 integrantes da Força Jovem do vasco. De acordo com policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), menbros da torcida organizada brigaram entre si no dia 8 de outubro dentro do aeroporto Tom Jobim (Galeão), localizado na Iforam iniciadas. Até as últimas informações divulgadas pela Polícia Civil, haviam sido apreendidos parelhos de telefone celular recolhidos para análise.

De acordo com o delegado titular da DAIRJ, Adriano França,alguns dos torcedores envolvidos na confusão já tem passagens pela polícia por crimes como os de envolvimento em assassinatos de outros torcedores, crimes do Estatuto do Torcedor, porte ilegal de armas, lesões corporais e outros. Os envolvidos no confronto podem responder pelos crimes de associação criminosa armada, crimes do Estatuto do Torcedor, lesões corporais e outros.A operação de hoje tem por objetivo colher provas da participação do grupo nos delitos