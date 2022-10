Glorinha e Renato no Teatro da UFF

Glorinha e Renato vão se apresentar no Teatro da UFF no próximo fim de semana. Consagrados em todo o país, juntos mostram seu trabalho musical infantil. Individualmente eles desenvolvem projetos com o público adulto.

No fim de semana eles vão apresentar um show atemporal em sua carreira, com sucessos que fazem parte da memória afetiva de incontáveis pessoas em vários lugares do Brasil e também no exterior.

Consagradas durante suas viagens, as canções passeiam por rádios e TVs do Brasil e América Latina há um bom tempo. Novas canções começam a vibrar nas apresentações e provocar o namoro de sempre entre artistas e plateia. E isso inclui a família como um todo.

O espetáculo coloca o público em lugar privilegiado, convidando-o a interagir, cantando, dançando e respondendo as brincadeiras musicais. Compor músicas com propósito, vocabulário acolhedor e que geram reflexões construtivas, de forma leve e alegre, sem perder a real importância, esse é o caminho trilhado por essa dupla ao longo de suas vivências musicais e literárias.

Canções

No repertório autoral, recheado de delícias que já são sucesso como “Chocolocco – o bolo de chocolate”, “Ghostosão- o fantasma”, “Pipoca- para novas amizades”, “Tic Tac- pra dançar muito”, “Golfinho- para preservar”, “Pachamama- para solidarizar”, também estão novas canções “Fiz uma bagunça”, “Simples Imaterial”, que é apresentada em LIBRAS e “Alegria Alegria Alegria” que contagia. O “momento plateia” é disputado, porque é nele que a plateia direciona o show.

O livro no meio

Primeiro livro infanto juvenil da dupla será reverenciado, levando o público para a “Floresta de Respinkemploken” e trazendo alguns personagens ao palco. Quem sabe o Conde de Pokenplar ou o doce e famoso Duende? Tudo se encaixa através das músicas.

Para divertir e ser feliz, ser livre para ser quem se é e encontrar sua criança interior em qualquer tempo, se deixando flutuar nessa leveza, dando espaço para momentos de alegria e muito riso. Essa é a proposta do show “Sucessos de antes, de agora e o livro no meio”.

Crianças e adultos estão liberados para vestirem suas fantasias ou roupas especiais criativas e seguir para o show com suas crianças interiores presentes!

Serviço

Dias: 8 e 9 de Outubro

Horário: 16 h

Local: Teatro da UFF

Rua: Miguel de Frias, 9. Icaraí- Niterói- Rio de Janeiro- CEP:24.220-900

Ingresso: R$50,00 inteira, R$25,00 meia entrada

Classificação: Livre

Website:

www.glorinhaerenato.com