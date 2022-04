‘Melhor em Casa’ atende moradores de Itaboraí

Com o objetivo de levar um atendimento multidisciplinar aos moradores de Itaboraí que possuem uma dificuldade de locomoção, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), através do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), firma um convênio com o Ministério da Saúde, para trazer o programa ‘Melhor em Casa’, aos itaboraienses.

Cerca de 200 moradores de Itaboraí apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de locomoção. O programa também atende pacientes cujo tratamento adequado acontece nas próprias residências, a fim de evitar possíveis infecções em unidades de saúde.

Todo o processo de inclusão do paciente no programa começa após a alta hospitalar na unidade de saúde. A partir desse momento, é feita uma triagem em uma Unidade de Saúde da Família (USF), onde são realizados exames que constatam a real necessidade do paciente.

Após a liberação dos exames, a pessoa é enviada para o Centro de Especialidades de Saúde (CESI), em Quissamã, ou é encaminhada para o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) do programa Melhor em Casa.

“O programa proporciona um atendimento qualificado e a preservação de vínculos familiares, além de reduzir a demanda por atendimento hospitalar e períodos de internação nas unidades do município”, destacou o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti.

Na primeira visita do SAD nas residências, a equipe multidisciplinar faz a avaliação clínica do paciente e monta um plano de ação para cada pessoa de acordo com a sua necessidade. Durante o período de tratamento, as equipes — compostas por enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social e nutricionista — realizam visitas rotineiras e avaliam cada caso com a necessidade de periodicidade de atendimento domiciliar.

De acordo com a coordenadora do programa em Itaboraí, Juliana de Sousa, o principal objetivo é possibilitar o acesso ao serviço prestado para pessoas que possuem dificuldade de locomoção e levar atendimento qualificado para esses pacientes.

“Temos uma equipe qualificada que faz o acompanhamento necessário e oferece o atendimento de acordo com a necessidade de cada paciente. Durante as nossas visitas, realizamos triagem, solicitação de possíveis exames, conversas com os familiares, entre outras atividades. Com isso, evitamos possíveis infecções em caso de internações longas”, afirmou a coordenadora.

A dona de casa Zilma Ribeiro, de 44 anos, tem o seu filho mais novo, o Davi, de 11 anos, com quadro de neuropatia e recebe o acompanhamento quinzenal da equipe do SAD. A moradora de Pachecos agradeceu o carinho das equipes do programa com o seu filho e o avanço clínico dele em razão do tratamento domiciliar.

“Não tenho palavras para descrever a importância deles para o avanço clínico do meu filho. Tenho certeza que sem eles essa evolução não seria possível. Só posso agradecer por tudo mesmo, serei eternamente grata a todos”, disse Zilma, em sua residência localizada no bairro Pachecos.

Para mais informações, o telefone de contato do programa é o (21) 2635-4350. A sede do Melhor em Casa em Itaboraí fica localizada no segundo andar do Centro de Especialidades de Saúde (CESI), na Rua César Xará, nº 781, no bairro Quissamã.