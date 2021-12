Melatonina. Autorizada pela Anvisa “viagra da insônia” chega as farmácias

Considerada por muitos o “viagra da insônia” a melatonina começou a chegar as farmácias depois que a Anvisa autorizou o uso como suplemento alimentar.

A fabricante Macrophytus abriu pré-venda assim que a saiu a decisão da Anvisa, em outubro. Começou a entregar o produto nesta semana para 4.386 farmácias e 116 distribuidoras, num total de quase 90 mil frascos.

O suplemento de outra fabricante, a Equaliv, já está à venda em quase todas as regiões do país e a empresa afirma que muitos estabelecimentos fizeram pedidos de reposição.

O brasileiro tem dormido mal e o que não falta são motivos. Pandemia, inflação, desemprego, disparada dos preços, aluguéis, crises políticas tem levado milhões a rolarem na cama sem pegar no sono.

É conhecida como o hormônio do sono, mas segundo a Ciência a melatonina é mais do que isso. É uma das principais responsáveis pelo ciclo biológico de quase todos os seres vivos, usada no ritmo circadiano que regula a atividade física, química, fisio e psicológica do corpo humano.

O hormônio induz todas as modificações necessárias para o repouso, como sono, jejum e redução da atividade cardiovascular, da pressão, da frequência cardíaca e até da temperatura corpórea.

O endocrinologista Bruno Halpern, explicou que “não é o hormônio do sono, é o hormônio da noite, é diferente. É o mensageiro que avisa o corpo que é noite e as funções vão além de fazer dormir: o fígado para de produzir glicose e o pâncreas diminui a produção de insulina, por exemplo.”

A melatonina é muito utilizada em idosos a partir de 60 anos (quando cai a produção do hormônio) e nos casos de pessoas notívagas com tendência a dormir de madrugada e acordar mais tarde pela manhã, mas que precisam acordar cedo, para estudar ou trabalhar, por exemplo. Assim, o hormônio é tomado no começo da noite com o objetivo de mandar um sinal de desaceleração para o corpo. O mesmo vale para pessoas que são obrigadas a acordar 3h, 4h da manhã.