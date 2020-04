MEIs começam a receber cartões com auxílio a partir do dia 13 em Niterói

Foi publicado no Diário Oficial de Niterói, desta quinta-feira (02), as normas de como serão entregues os cartões de benefício aos microempreendedores individuais (MEIs) da cidade. A entrega acontecerá entre os dias 13 e 17 deste mês no Teatro Popular. Mas para evitar aglomeração cada beneficiário receberá uma mensagem com o dia e a data específica para retirar o cartão.

De acordo com a publicação, tanto o empresário quanto um procurador (habilitado) podem retirar o cartão. Na hora da entrega o beneficiário precisa ter em mãos: declaração de recebimento do cartão, bem como original e cópia do seu documento de indenidade. A data e o horário correto serão enviados para o e-mail do empresário, que ele cadastrou no momento do pedido do auxílio.

A prefeitura informa que o pagamento – do auxílio de R$ 500, por três meses – começa a acontecer a partir do dia 24 deste mês. Atualmente, a cidade tem cerca de 7 mil microempreendedores individuais com inscrições ativas no cadastro da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói. O auxilio será pago para aqueles que residam no município e que obtiveram sua inscrição até 1º de março de 2020.

Quem ainda não fez o requerimento do benefício, ainda pode entrar no site da Secretaria de Fazenda e fazer o pedido. Basta colocar o o CNPJ ou seu CPF e solicitar o auxílio.