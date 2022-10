Meio milhão de turistas no Pier Mauá

Foto: com mais profundidade o Pier Mauá poderá receber grandes transatlânticos como o MSC Seashore

Para atingir a meta de 500 mil turistas desembarcando no Pier Mauá, várias ações vem sendo feitas implementadas para melhorar a infraestrutura do Terminal Internacional de Cruzeiros do Pier Mauá, eleito sete vezes “O melhor Terminal de Passageiros da América do Sul” pelo World Travel Awards, considerado o “Oscar do Turismo Mundial”.

A previsão deste 2022 é que o Rio tenha o segundo maior movimento de passageiros de cruzeiros de sua história. O recorde ocorreu na temporada 2010/2011, quando a cidade recebeu 641.121 visitantes.

Os projetos estão sendo executados pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), responsável pela administração do Porto do Rio de Janeiro, em parceria com a empresa Pier Mauá, para atender à próxima temporada que começa no próximo dia 28 de outubro e promete ser a maior dos últimos 10 anos.

Entre as medidas já realizadas pela Autoridade Portuária no terminal de cruzeiros estão um projeto de dragagem com o intuito de garantir um calado (profundidade) operacional adequado e uniforme para os navios de passageiros em toda a extensão do cais do terminal. Além disso, manutenção perene das defensas, bem como a avaliação e substituição dos cabeços de amarração danificados nos berços de atracação, além do desenvolvimento de

Com mais profundidade, o terminal de passageiros poderá receber o MSC Seashore, que tem capacidade para 5877 passageiros e 339 metros. Ele estará na Praça Mauá em 9 de dezembro e, depois, em 27 de março de 2023.

Para este projeto de dragagem, a Pier Mauá promoveu um levantamento batimétrico da área e diversos levantamentos hidrográficos. Tais estudos serviram de base para a Autoridade Portuária realizar a licitação e a contratação dos respectivos serviços de dragagem, que serão iniciados este mês.

A Docas do Rio também destacou a participação do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH), que desenvolveu a Composição de Preços Unitária (CPU), necessária para a realização do projeto.

“Vale destacar a pavimentação do cais da Gamboa, uma intervenção que trará mais segurança e conforto aos usuários. Isso porque, quando o número de navios simultâneos supera a capacidade de atracação do nosso cais, é necessário utilizarmos também o cais público”, comenta Marcello Chagas, responsável pela operação marítima do Pier Mauá.

Segundo o diretor-presidente da Docas do Rio, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, “com as medidas adotadas, a Autoridade Portuária espera que a Temporada de Cruzeiros 2022/2023 seja um sucesso e atinja níveis ainda mais elevados de satisfação dos passageiros dos transatlânticos que passarão pelo Porto do Rio de Janeiro. É preciso constante modernização do Terminal Internacional de Cruzeiros para oferecermos sempre mais conforto, segurança e facilidades aos turistas que nos visitam”, complementa Américo Relvas, diretor de operações do Pier Mauá.

De 28 de outubro deste ano a 17 de abril de 2023 o Pier Mauá aguarda a chegada de 500 mil turistas durante a temporada de cruzeiros 2022/2023. Para Marco Ferraz, presidente da CLIA Brasil, o setor estava em franco crescimento antes da pandemia e deve retomar agora com força total.

“Agora, temos uma temporada de grande recuperação e retorno para a curva ascendente na qual estávamos, com nove navios de cabotagem, que embarcarão milhares de brasileiros, e 35 de longo curso que não vinham para cá desde a temporada 19/20 e que vão trazer estrangeiros para o nosso país. Comemoramos esse momento, sempre reforçando que a saúde e a segurança dos hóspedes, tripulantes e das cidades visitadas, a proteção do meio ambiente e o compliance sempre serão uma prioridade para a nossa indústria”, ressaltou Marcos.

Há 23 anos o Pier Mauá é a porta de entrada para o turismo marítimo do Rio. Ao longo de sua trajetória, a marca vivenciou uma bela história de desenvolvimento no Porto do Rio e foi uma das pioneiras no processo de revitalização da área. Desde que assumiu a Estação Marítima de Passageiros do Rio de Janeiro e uma área de 40 mil m² no entorno, a empresa vem investindo na restauração, melhoria e manutenção de seu espaço. Já foram revitalizados cinco armazéns datados do século XIX, com cinco mil m² cada, dois guindastes históricos, cujo projeto de iluminação ganhou dois prêmios internacionais em 2017, e o centenário prédio do Touring Club do Brasil.

Além da operação marítima, o Pier Mauá também atua na locação de seus espaços para empresas e/ou novos empreendimentos e para realização de grandes eventos, feiras e congressos desde 2007.

De lá para cá já foi sede do YouTube Space e consagrou-se como palco dos acontecimentos mais badalados da cidade: Fashion Rio, Rio +20, ArtRIO, Veste Rio, Casa Brasil nas Olimpíadas Rio 2016, Mondial de La Bière, Montreux Jazz Festival, Shell Eco Marathon Brasil, Salão do Turismo, BlockchaIn Rio Festival, Rio Oil & Gas, Rio Innovation Week e muitos outros.