Meio Ambiente é debatido em Búzios

Meio ambiente e sustentabilidade. Estas são as palavras de ordem para o desenvolvimento na cidade de Armação dos Búzios, no presente e futuro. Para tal, questões relacionadas à ecologia têm sido debatidas. O Secretário Municipal do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Cardoso, recebeu nesta semana, o Coordenador do ICMS Ecológico da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Emiliano de Evangelista Reis, na sede da secretaria.

Na pauta foram tratados assuntos relativos à intensificação da política ambiental no município de Búzios, e fatores que podem direcionar o município a intensificar essa política, como criação de Unidades de Conservação da Natureza, projetos ambientais-urbanísticos, como a urbanização das lagoas de Geribá e Ferradura, Recuperação de Áreas Degradadas, como o antigo lixão e viabilização de um Programa Municipal de Coleta Seletiva e Reciclagem.

O coordenador da Pasta, Emiliano de Evangelista Reis, ressaltou o expressivo resultado de Búzios no ranking anual do ICMS Ecológico desse ano 2021 e recomendou possíveis abordagens para potencializar ainda mais o resultado no próximo ano, em 2022.

Também foi debatido o evento a ser realizado em 28 de setembro denominado “Diálogos Sustentáveis”, no qual será feita consulta pública em relação às diretrizes do ICMS Ecológico para debater a formulação do índice de cálculo final desse indicador e quais fatores o afetam. Búzios foi escolhida como Sede Regional do evento e receberá os participantes de dez municípios vizinhos, consolidando sua atuação ambiental na região.

Novo CEP

Passando da pauta ecológica para tratar dos serviços postais, o Município fez anúncio relacionado à mudança no CEP. A Prefeitura de Búzios informou que iniciou na última quarta-feira (1º), a identificação do novo Código de Endereço Postal (CEP) em todo município. Cada logradouro terá um CEP único. O CEP antigo 28950-000 não existe mais, não sendo possível realizar envio através dele. É necessário atualizar seu endereçamento postal de Remetente para que seja possível realizar envios pelos Correios.