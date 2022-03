Megaoperação mira lavagem de dinheiro do tráfico em SG

Uma megaoperação, realizada em nove estados e no Distrito Federal, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (23), contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e Polícia Civil atuam nas comunidades do Brejal e Salgueiro, “quartéis-generais” da facção Comando Vermelho (CV).

O Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) deflagrou “Operação Mercador de Ilusões”. A ação tem como objetivo o cumprimento de 40 mandados de busca e apreensão, seis de prisão temporária, bloqueio judicial de mais de R$ 680 milhões nas contas bancárias dos suspeitos e o sequestro de bens da maior organização criminosa de tráfico de drogas do estado do Rio de Janeiro.

Até o momento, duas pessoas foram presas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e uma em Brasília. Os agentes também apreenderam carros, dinheiro, joias, documentos e escrituras de imóveis. De acordo com as investigações, dois depósitos bancários feitos em favor de duas empresas em outubro de 2019, nos valores de R$ 30 mil e R$ 23.700, eram provenientes do tráfico de drogas da Comunidade do Brejal, situada no Complexo do Salgueiro, dominado pelo Comando Vermelho.

A operação tem apoio de policiais civis do Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Amapá, Pernambuco e Rio Grande do Norte, com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público.

Os agentes verificaram movimentações financeiras da organização na comunidade do Brejal e no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O dinheiro seria utilizado pela liderança dessas regiões para venda de drogas, assim como para compra de armas e entorpecentes. No período analisado (nos anos de 2019, 2020 e 2021), os policiais identificaram uma movimentação financeira deste esquema criminoso superior a R$ 3 bilhões.

Durante a investigação, os agentes descobriram um complexo esquema e uma rede muito bem estruturada por todo o território nacional, que se utiliza de “laranjas” e contas bancárias de pessoas jurídicas com atividades de importação e exportação e empresas de transporte rodoviário de cargas, muitas delas de fachada.