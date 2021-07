Vídeo: furto e receptação de materiais de cobre são alvo de megaoperação da polícia

Policiais civis da 76° DP (Centro), com apoio de agentes da 77ª DP (Icaraí), realizam, na manhã desta sexta-feira (2) operação para desarticular ferros velhos suspeitos de ilegalidades, na cidade de Niterói. Os locais são suspeitos de receptação de materiais furtados, como cabos de telefonia e energia, além de tampas de bueiro.

A ação conta com apoio de equipes da Prefeitura de Niterói, Guarda Municipal, Águas de Niterói e Enel. A princípio, se trata de uma grande ação conjunta de fiscalização, a fim de apurar ilegalidades.

A operação foi deflagrada após registro de roubos de bueiros, hidrômetros e cabos de concessionárias prestadoras de serviços em alguns pontos da cidade, o que resultou numa investigação conjunta entre o setor de Inteligência do Cisp (Centro Integrado de Segurança Pública) e policiais da 77° DP (Icaraí) e 76° DP, que comandam a ação.

Três viaturas da Delegacia do Centro deixaram a distrital, por volta de 8h15. As equipes policiais, da guarda e das concessionárias se reuniram na Cidade da Ordem Pública, no Barreto, onde foi apresentado o objetivo da operação. A reportagem de A TRIBUNA acompanha, com exclusividade, o andamento da ação.

O primeiro alvo da operação é um ferro velho localizado na Rua São Lourenço, altura do número 211. Os agentes, neste momento, fiscalizam o estabelecimento, que está praticamente tomado por grande quantidade de lixo.

Ferro velho na Rua São Lourenço foi o primeiro a ser fiscalizado pela operação

“O objetivo da ação é coibir a receptação de cabos elétricos, de telefonia e de Internet, hidrômetros, tampas de bueiros e bocas de lobo, entre outros, que estão sendo furtados com frequência nas ruas de Niterói e tem prejudicado a rotina dos donos de estabelecimentos comerciais e moradores da cidade, causando ainda grande prejuízo à prefeitura e às concessionárias de serviços públicos”, afirmou o delegado Luiz Henrique Marques Pereira, titular da distrital.

As concessionárias também irão fiscalizar se há ocorrências de crimes como furto de energia elétrica e ligações clandestinas de água. Caso sejam flagrados casos dessa natureza, os responsáveis pelos estabelecimentos estão sujeitos à prisão em flagrante.

Em um ferro velho situado na Rua professora Emylce, na Comunidade do Sabão, as equipes da Enel, Águas de Niterói e policiais civis identificaram, durante a fiscalização, indícios de furto de água e energia elétrica. O responsável pelo estabelecimento será conduzido à delegacia e, caso comprovada a responsabilidade, poderá ser preso em flagrante.

Três ferros velhos situados na Rua Dr, Mário Viana também foram alvos da operação

Na Rua Dr. Mário Viana, em Santa Rosa, a operação fiscalizou três ferros velhos situados numa mesma localização. Cabe ressaltar que os três ferros velhos foram construídos sobre um valão. Segundo a Polícia Civil, a Prefeitura não reconhece a legalidade desses imóveis.

Até o momento, dois homens foram conduzidos à delegacia por suspeita de furto de água e energia. Os dois são responsáveis por ferros velhos na comunidade do Sabão. A energia for cortada porque a região fica em Área de Proteção Ambiental e não é permitido fazer ligação no local.