Megaoperação da Civil prende autores de roubo, latrocínio e receptação

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) realiza em todo o estado, na manhã desta terça-feira (25/08), a Operação Espoliador III para cumprir mandados de prisão contra autores de roubo, receptação e latrocínio foragidos da Justiça. A ação conta com a participação dos departamentos gerais de Polícia da Capital (DGPC), da Baixada Fluminense (DGPB), do Interior (DGPI), Especializada (DGPE) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP). Até o momento 43 pessoas já foram presas.

Os mandados são provenientes de inquéritos policiais das delegacias de todo o estado e de levantamento realizado pela Polinter. As investigações apontam que grande parte dos roubos praticados no estado são patrocinados por organizações criminosas de tráfico de drogas. Os traficantes, visando o aumento dos lucros ilícitos, emprestam armas

para criminosos praticarem todos os tipos de roubos. A ação também tem como objetivo a prisão de receptadores, responsáveis por adquirir os produtos roubados estimulando a prática criminosa, e de latrocidas, que acabam matando a vítima durante a ação.

Crime organizado é responsável pela maior parte dos roubos nos estado

As investigações constataram que o crime organizado de tráfico e milícia é responsável por cerca de 79% dos roubos de veículos praticados na Capital, 73% na Baixada e 84% em Niterói e São Gonçalo. Em relação aos roubos de cargas, tem participação em pelo menos 65% dos roubos na Capital, 64% na Baixada e 62% em Niterói e São Gonçalo.

Mais de 12 mil autores de roubo indiciados pela Sepol – Em 2019, a Secretaria de Estado de Polícia Civil indiciou 12.587 autores de roubo, o que representa um aumento de 18,8% em relação a 2018. Além disso, em 2019 foram presos 2.135 ladrões (a maioria investigados em vários inquéritos policiais) – mais de 100% de aumento comparado ao ano anterior.

Queda nos índices de roubo

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), em 2020 os índices de roubos vêm apresentando queda do primeiro semestre deste ano em relação ao primeiro semestre de 2019:

▪ Roubo de rua: redução de 42% no acumulado do ano

▪ Roubo de veículo: redução de 37% no acumulado do ano

▪ Roubo de carga: redução de 34% no acumulado do ano