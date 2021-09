Mega Sena: apostadores de Araruama faturam prêmio acumulado

O mais novo milionário da Mega-Sena é da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Uma aposta feita na cidade de Araruama foi a vencedora do concurso 2.408, realizado nesse sábado (11), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, no Terminal Rodoviário do Tietê. O prêmio é de R$ 46.317.095,04.

As dezenas sorteadas foram 04 – 29 – 30 – 38 – 43 – 57. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre quem foi o sortudo da vez. O vencedor tem até 90 dias para fazer a retirada do prêmio. Além disso, a quina teve 65 vencedores e cada um leva R$ 59,3 mil. Na quadra, 4.828 apostas levaram R$ 1.140,94 cada.