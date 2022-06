‘Medo de se tornar vítima contribui para subnotificação de crimes’, diz especialista

Nesta semana, o Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou o relatório de indicadores da criminalidade no mês de maio deste ano. Seguindo o padrão dos meses anteriores, os principais índices apontaram tendência de queda. Entretanto, o especialista em Segurança Pública Erivelton Alan Lopes, da Universidade Federal Fluminense (UFF), aponta para o fenômeno da subnotificação.

De acordo com Lopes, o principal fator que provoca a subnotificação é o medo da vítima em se aceitar nesta condição. Além disso, existem outras questões, como o medo de represálias e rejeição social.

“O medo de se tornar uma vítima contribui na subnotificação de crimes e consequentemente influência negativamente na estatística da mancha criminal. Por diversos motivos, como o medo de represálias e a rejeição social, muitos tendem a silenciar tais crimes sofridos”, disse.

Especialista da UFF falou sobre o fenômeno da subnotificação

Dessa forma, o especialista afirma que a não comunicação de crimes atrapalha ações de prevenção à criminalidade. Por fim, ele ressalta que crimes de menor potencial, como furtos e ofensas, comumente não são registrados junto às forças de segurança.

“Uma grande parte da sociedade já sofreu algum tipo de crime ou ofensa, como por exemplo um simples furto de objeto, mas optam por não registrar o fato em sede policial. Com isso, por parte do Estado, dificulta um diagnóstico preciso para o enfrentamento e prevenção do problema”, completou.

Principais indicadores

Segundo o ISP, o Estado do Rio de Janeiro registrou, mais uma vez, redução nos crimes de homicídios dolosos (intencionais). Em maio a diminuição foi de 21% em comparação com o mesmo período de 2021. Foi o menor valor para o mês dos últimos 31 anos. Nos cinco primeiros meses de 2022, o indicador estratégico também apresentou diminuição, de 17%.

Ainda nos crimes contra a vida, a letalidade violenta (que inclui homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do estado) reduziu 9% em maio de 2022 em relação a maio de 2021 e 20% no acumulado contra o mesmo período do ano anterior. As mortes por intervenção de agente do estado diminuíram 22% nos cinco primeiros meses deste ano.

Outro crime que continua apresentando redução é o roubo de rua (roubo a transeunte, roubo em coletivo e roubo de aparelho celular): de janeiro a maio de 2022, houve 15% de diminuição, ou seja, foram menos 4.570 roubos em comparação ao mesmo período de 2021. Nos crimes contra o patrimônio, os roubos de veículos e os roubos de carga também registraram reduções expressivas no mesmo período, de 10% e 13% respectivamente.