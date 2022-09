Medo de perder o emprego diminui no RJ, segundo a Fecomércio RJ

Um levantamento realizado nos dias 15 e 19 de setembro, pelo Instituto Fecomercio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), revela que as pessoas com medo de perder o emprego diminuiu nos últimos três meses em relação a anterior pesquisa.

No mês passado eram 43,7% contra 46,2% em setembro. Apenas 30% afirmaram ter medo do desemprego. O índice na pesquisa de agosto era de 31,8%. Em relação aos que não estão com medo de perder o emprego, os percentuais apresentaram melhora: 48,6% em setembro e 46,4% em agosto.

“A situação melhorou, mas não atingiu o patamar do fechamento do primeiro semestre e ainda está abaixo de junho”, analisa o diretor executivo do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), João Gomes.

Agora, em relação a economia no país, a confiança cresceu entre os consumidores entrevistados.

31,6% disseram estar pessimista ou muito pessimista, enquanto 41,4% tinham essa impressão na sondagem de agosto. Porém, os confiantes e muito confiantes aumentaram de 37,2% (agosto) para 46,6% (setembro). E no estado do Rio não foi diferente, para os próximos três meses, cerca de 40,7% dos consumidores estão confiantes ou muito confiantes.

Renda Familiar cai

Foram muitos os fluminenses que constataram uma queda na diminuição da renda familiar, indo de 47,9% em agosto para 46,7% em setembro. Os índices apontam crescimento na porcentagem dos consumidores que relataram aumento na renda familiar nos últimos três meses: 11,8% (agosto) para 14,3% (setembro). 39,1% disseram que a renda familiar continuou como está, contra 40,2% do mês passado.

E para o futuro, 22,9% acham que a renda familiar vai reduzir ou reduzir muito nos próximos três meses. Já os que acham que a renda familiar vai aumentar ou aumentar muito subiu em relação ao mês passado: 26,1% (agosto) e 29,3% (setembro).

Chama a atenção o número de consumidores endividados ou muito endividados. Nos últimos três meses ficou em 43,1%, um pouco acima de agosto, que apresentou índice de 42,9%. Os pouco endividados aumentaram ligeiramente de 26,1%, em agosto, para 26,9%, em setembro. Não ficaram endividados 30%, que na pesquisa anterior registrou 31%.

A pesquisa do IFec RJ apurou, 54,5% de pessoas disseram não estar inadimplentes desde junho. 27,6% afirmaram que ficaram inadimplentes ou muito inadimplentes na mais recente pesquisa. Os pouco inadimplentes somaram 17,8%.

O maior vilão desta história continua sendo o cartão de crédito, com 70,2%, seguido do crédito pessoal (39,5%), cheque especial (36%), contas de luz, gás, água, telefone e internet (34,2%) e aluguel (16,7%).

O Consumo de bens duráveis tem sido menor, segundo 46,2% dos participantes. Porém 45,4% deles pretendem manter seus gastos.

A Fecomércio RJ reúne 59 empregadores, empresários, especialistas e consultores para promover o desenvolvimento de negócios no comércio de bens, serviços e turismo no Rio de Janeiro.

Desenvolve, pesquisa e entrega conteúdo sobre questões que afetam a vida dos empreendedores e colaboramos com os gestores públicos em suas decisões.

Representa mais de 320.000 estabelecimentos, que respondem por 2/3 da atividade econômica estadual e 70 % dos negócios estaduais. que criou mais de 1,5 milhão de empregos oficiais, representando 59 % dos empregos oficiais do governo.