Depois de derrotar duas vezes o brasileiro Filipe Toledo na decisão WSL Finals, em Lower Trestles, Califórnia (EUA), Gabriel Medina é tricampeão mundial. Com direto a um backflip na última bateria da final, o surfista entrou para um grupo seleto que já contava com os tricampeões Tom Curren (EUA), Andy Irons (HAV) e Mick Fanning (AUS).

“Conquistei o meu maior objetivo no surfe. Estou chorando agora porque é um mix de emoções. Estou feliz, emocionado. Sou feliz de fazer parte desse time (brasileiro). Eles me puxam e eu puxo o nível deles”, disse Medina.

A WSL Finals definiu os campeões mundiais da temporada de 2021, com os 5 primeiros do ranking masculino e feminino se enfrentando em apenas um dia de competição. Líder do masculino na temporada regular, Medina já entrou classificado para a decisão e ficou esperando pelo vencedor do mata-mata que contou com Italo Ferreira (2º do ranking), Filipinho (3º), o americano Conner Coffin (4º) e o australiano Morgan Cibilic (5º).

FINAL COM DIREITO A TUBARÃO

Faltando 18 minutos para o fim da segunda bateria, um tubarão de mais de 2m foi visto próximo ao pico de Trestles. A organização do evento resgatou os surfistas no mar com jetski e paralisou a disputa por 15 minutos. Com o tubarão afastado do local, a bateria foi retomada e veio o grande momento de todo o campeonato. Depois de Filipe conseguir um 8,53 em uma direita muito bem surfada, Gabriel pegou uma esquerda, acelerou com tudo e acertou a manobra que apenas ele tinha conseguido completar em um campeonato: o backflip. Um mortal para trás que valeu a nota 9,01. Fim de bateria: 17,53 a 16,36 para o novo tricampeão do surfe mundial, que ficou muito emocionado e foi abraçada por Filipinho no mar.

“Não é todo dia que você realiza um sonho. Todo sonho parece impossível. Hoje é um dia especial pra mim. Eu tenho isso há muito tempo comigo. Tem que trabalhar duro. Não tem outro caminho. Tem muita paixão. Tem que deixar o surfe falar. Esse dia vai ficar pra sempre na minha vida. Tive que surfar muito pra conquistar”, comemorou Gabriel já na areia.