Medidas de combate à doença mudaram a rotina da população

Entre as medidas adotadas pelo Estado do Rio, está o isolamento social, decretado no dia 13 de março. Na última quinta-feira (06) o Diário Oficial divulgou a prorrogação deste decreto até o dia 20 de agosto e atividades com a presença de público continuam proibidas como shows, cinemas, teatros e festas. No dia anterior o governador Wilson Witzel (PSC-RJ) também prorrogou a medida que suspende as aulas presenciais também até o dia 20 deste mês.

As regras estão flexionadas para eventos esportivos de alto rendimento sem a presença do público como acontece desde o dia 18 de junho, quando foi retomado o Campeonato Carioca de futebol atendendo o desejo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), em concordância também com a Prefeitura da capital. Entre as atividades permitidas com restrições estão o funcionamento de pontos turísticos, restaurantes, lanchonetes e bares com metade das suas capacidades. Comerciantes de feiras livres seguem com o dever de manter as suas barracas com uma metro de distanciamento dos seus concorrentes e ter sempre à disposição álcool 70%.

As medidas para o “novo normal” despertam o funcionamento antigos novos eventos como os cinemas drive-in e atividades de um modo geral nos mesmos moldes com o distanciamento de um metro entre os veículos. Apesar dos decretos estaduais, são as prefeituras que decidem sobre a adoção final das medidas. Especialistas, no entanto, alertam sobre os riscos de afrouxamento de atividades com números pandêmicos ainda tão altos.

Quanto um dos aparatos mais difundidos no combate a pandemia do novo coronavírus, às máscaras, o governo estadual ressalta ser obrigatório o seu uso em locais públicos e em estabelecimentos liberados para as parciais retomadas das atividades. Exceto a modelo N95 destinada a profissionais da área da saúde.

Templos religiosos também tiveram que se adequar a novas regras. As igrejas e templos precisam seguir uma série de regras para funcionar. Fiéis precisam usar máscaras, respeitar o distanciamento mínimo entre as pessoas, ter a disposição dispositivos para a higienização das mãos e os espaços devem ser ventilados.

Empresas de transporte público também foram orientadas a não permitir passageiros viajarem de pé, e a evitarem a lotação máxima dos veículos, porém as regras são constantemente desrespeitadas.